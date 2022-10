Governo avalia daqui a seis meses quem não recebeu a transferência dos 125 euros

© Unsplash

Dinheiro Vivo 24 Outubro, 2022 • 11:49 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Governo vai avaliar, daqui a seis meses, quem não recebeu o apoio de 125 euros por transferência bancária, para poder depois corrigir a situação. A informação foi avançada esta segunda-feira pelo Eco, citando as declarações do secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, à RTP3.

Até agora, um milhão de transferências já foram realizadas, com a eficácia e ritmo previstos, segundo o responsável governamental. Contudo, o facto de alguns contribuintes não terem o IBAN atualizado levou a que tivessem sido retornadas 200 mil transferências.

Mendonça Mendes explicou que o IBAN a ser tido em conta pelo Executivo, numa primeira instância, é o do cadastro, ou seja, o que o contribuinte indicou às Finanças. No caso de este estar em falta, será usado aquele através do qual é processado o reembolso do IRS. Outro ponto a ter em conta é que o IBAN registado nas Finanças tem de corresponder ao titular da conta bancária.

A par dos esclarecimentos, o secretário de Estado estimou ainda que a primeira fase do processo, isto é, "o grosso dos pagamentos", esteja terminada no final deste mês. Quanto aos pagamentos que, por algum motivo, não tiverem sido feitos, o Governo procederá a outras tentativas nos próximos meses: "Todos os meses voltaremos a correr a base de dados para tentar fazer o pagamento que não conseguimos na primeira vez".

Relativamente aos contribuintes que não têm conta bancária, que são poucos, de acordo com o secretário de Estado, o Governo fará uma avaliação dentro de seis meses, quando terminarem as tentativas mensais de transferência bancária, para ver quem ficou de fora e para colmatar essa falha.