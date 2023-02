Governo avança com de cartão único para viajar em transportes públicos no país

© Telmo Pinto / Global Imagens

"1Bilhete.pt é o nome apelativo que encontrámos para chamar a este projeto e o primeiro passo que estamos a dar é ao nível do suporte físico. É mesmo resolver o problema de podermos ter apenas um tipo de suporte para viajar em qualquer ponto do país, seja ele um cartão, seja ele uma aplicação, um telemóvel, seja até a utilização do cartão bancário", explicou.

O projeto 1Bilhete.pt, que visa a criação de uma plataforma de bilhética intermodal de abrangência nacional, deu hoje o "pontapé de saída" na cidade de Coimbra, numa cerimónia onde foi assinado o protocolo que o sustenta, entre o Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT), os Transportes Metropolitanos de Lisboa - TML e os Transportes Intermodais do Porto - TIP.

De acordo com o governante, tratou-se de um passo fundamental, que embora parecendo elementar, ainda não tinha sido dado e que é essencial para compatibilizar os tarifários das diferentes regiões, uma vez que "cada região tem o seu tarifário, cada região tem o seu suporte" e "não comunicam".

"Conseguimos a partir de hoje assumir, entre todos, que vamos trabalhar para que a base de trabalho da plataforma seja rigorosamente a mesma e que não tenhamos desculpa para não desenvolver produtos integrados de tarifário, porque as plataformas não funcionam ou porque elas não são compatíveis. Feito isto, depende sempre depois das políticas que quisermos desenvolver com o seu tarifário", justificou.

Durante a cerimónia, o presidente do conselho diretivo do Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT), João Jesus Caetano, informou que o projeto permitirá a interoperabilidade entre os sistemas das duas áreas metropolitanas do país.

Para isso serão criadas "as condições tecnológicas necessárias para integrar os sistemas de bilhética clássica do Porto e de Lisboa, nomeadamente a partir da capacitação dos seus equipamentos de venda e carregamento, e de validação e fiscalização, para permitir a interoperabilidade entre o cartão Navegante e o cartão Andante".

Relativamente à bilhética móvel em smartphone, sublinhou que irão capacitar as autoridades de transporte para o desenvolvimento de aplicações de bilhética móvel, em que o smartphone é o suporte dos títulos de viagem.

"Esta funcionalidade incluirá ainda a capacidade para carregamento em cartões físicos de títulos de viagem das diferentes redes de transporte nacionais, funcionando o smartphone como ponto de venda e de carregamento. Este segundo desenvolvimento está previsto ser concluído no primeiro semestre de 2024", referiu.

No que toca a bilhética aberta em cartões bancários de crédito e de débito, indicou que será definida e homologada, no segundo semestre de 2024, "uma arquitetura de referência de forma a permitir a contratação pública pelas diversas regiões do país de soluções deste tipo".

Já na sessão de abertura do evento, o presidente da Câmara Municipal Coimbra, José Manuel Silva, considerou que o projeto vai revolucionar a forma como as pessoas se relacionam com os transportes públicos, bem como facilitar a acessibilidade em todo o território nacional com um cartão único.

Também o secretário Estado das Infraestruturas, Frederico Francisco, que esteve na abertura da cerimónia, frisou que esta plataforma "chega em boa hora", embora tenha apontado que, enquanto utilizador de transportes públicos, "chega muito tarde".

A plataforma 1Bilhete.pt é um projeto de âmbito nacional que consiste na criação de uma plataforma tecnológica de bilhética intermodal, permitindo a interoperabilidade entre os sistemas existentes, bem como a introdução de novos sistemas de bilhética.