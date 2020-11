Governo chama função pública para reunião suplementar. Outras podem ainda ocorrer

José Couto, secretário de Estado da Administração Pública © Pedro Rocha / Global Imagens

O Governo convocou os sindicatos da administração pública para uma ronda negocial suplementar na próxima sexta-feira, dia 06 de novembro, abrindo porta a novos encontros ainda antes de fechado o Orçamento do Estado para 2021 (OE2021).

Na convocatória, que se segue ao pedido de uma reunião suplementar por parte dos representantes sindicais, o secretário de Estado da Administração Pública nota que "a realização desta reunião não prejudicará outras negociações que se possam vir a justificar antes da votação final global da proposta de lei do Orçamento do Estado".

Uma abertura que é vista pelos sindicatos com alguma expectativa tendo em conta algumas propostas de alteração ao OE2021 que os partidos já entregaram na Assembleia da República. Por exemplo, o PCP propõe um suplemento remuneratório dos trabalhadores dos serviços públicos essenciais. E isso mesmo, lembra o secretário-geral da Federação dos Sindicatos da Administração Pública (Fesap), José Abraão.

"Até à votação final global, ainda pode haver alterações tendo em conta as propostas de alteração dos partidos da oposição", aponta o sindicalista ao Dinheiro Vivo, lembrando matérias como "a primeira posição remuneratória ou o salário mínimo na função pública". "É preciso olhar para os salários mais baixos", acrescenta. O líder sindical lembra ainda questões como o teletrabalho e as condições em que é desempenhado.

Já Helena Rodrigues, do Sindicato dos Quadros Técnicos (STE), lembra que "esta crise pandémica mostrou que a administração pública é importante e fundamental para a necessidade do país", acrescentando que "é preciso ver como vamos fazer melhor e manter os profissionais mais qualificados", em concreto os mais jovens.

A reunião com o STE está marcada para as 9h00 de sexta-feira, dia 06 de novembro, e com a Fesap a partir das 11h30. O Dinheiro Vivo não conseguiu contactar a Frente Comum de Sindicatos.