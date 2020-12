Governo chama sindicatos da função pública para nova ronda sobre aumentos salariais

Lisboa, 26/10/2019 - O Presidente da República dá posse ao Primeiro-Ministro, Ministros e Secretários de Estado do XXII Governo Constitucional em Cerimonia que decorre esta manhã no Palácio Nacional da Ajuda. José Couto Secretário de Estado da Administração Pública ( Pedro Rocha / Global Imagens ) © Pedro Rocha / Global Imagens

O Governo chamou os sindicatos da função pública para nova ronda negocial sobre os aumentos salariais para 2021, tendo em conta a atualização do valor do salário mínimo nacional em 30 euros.

"O Governo, através do secretário de Estado da Administração Pública, convocou hoje as estruturas sindicais representativas dos trabalhadores da Administração Pública, para as reuniões de negociação dos aumentos salariais para 2021, nos dias 4 e 6 de janeiro", refere uma nota emitida pelo gabinete da ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública.

A nova ronda negocial segue-se ao anuncio do aumento do valor do salário mínimo nacional (SMN) em 30 euros, passando de 635 euros para 665 euros mensais. Neste momento, o salário mais baixo da Tabela Remuneratória Única (TRU) do Estado é de 645,07 euros e ainda se desconhece como é que a subida do SMN se vai repercutir nos funcionários públicos.

"O processo negocial fará refletir o aumento da retribuição mínima mensal garantida nas remunerações da Administração Pública, designadamente no que se refere aos vencimentos mais baixos", refere o comunicado do gabinete da ministra Alexandra Leitão, sem dar mais detalhes sobre o valor que vai ser proposto aos sindicatos.

Uma das hipóteses será igualar o valor do salário mais baixo da função pública ao salário mínimo nacional o que implica um aumento de 20 euros, passando a remuneração da primeira posição da tabela a ser também de 665 euros, como no privado. Se o Governo optar por refletir a totalidade do valor da atualização anunciada, então passará para 675 euros, mantendo a diferença de 10 euros.

Quanto à primeira hipótese - de igualar o SMN - os sindicatos já disseram que não aceitavam.

No início de dezembro, ao Jornal de Negócios, fonte governamental fez saber que os aumentos vão estender-se não apenas a quem ganha até 645 euros - previsivelmente, com impacto da subida do salário mínimo que está atualmente em 635 euros - mas também para quem recebe agora 693 euros. Ou seja, para quem está na primeira e na segunda posições da Tabela Remuneratória Única.

Os sindicatos têm vindo a insistir na revindicação de uma revisão global dos níveis remuneratórios da função pública após dois anos consecutivos de aumentos concentrados nos salários mais baixos, e com uma atualização transversal que não foi além dos 0,3% neste ano.