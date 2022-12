Governo confirma: portagens vão aumentar 4,9% em 2023

Ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos. © Tiago Petinga/Lusa

Os preços das portagens vão subir 4,9% a partir do dia 1 de janeiro de 2023, anunciou o governo esta quinta-feira após reunião em Conselho de Ministros. A medida confirma o que foi noticiado na quarta-feira, que os valores das tarifas e as taxas de portagens das autoestradas nacionais iriam ser atualizados em cerca de 5%.

"Os contratos de concessão de rodoviária preveem que as concessionárias possam proceder a aumentos [anuais], à atualização das tarifas e das taxas de portagem, à taxa de inflação de referência que rondariam, consoante as diferentes concessões rodoviárias, a aumentos entre 9,5% e 10,5% a partir de 1 de janeiro [de 2023]. Mas também está previsto contratualmente a possibilidade de o Estado intervir e controlar o aumento das tarifas e das taxas de portagem", começou por afirmar o ministro das Infraestruturas e Habitação, Pedro Nuno Santos, no briefing do Conselho de Ministros.

Nesse sentido, o governante fez saber que não intervir iria criar um aumento "insuportável" nos custos das portagens para os utilizadores. Por isso, considerando haver "responsabilidades partilhadas", a solução encontrada foi limitar a atualização de preços a 4,9%.

De acordo com Pedro Nuno Santos, "esse aumento de 4,9%" será suportado pelos utilizadores das autoestradas nacionais. Acima desse valor, "2,8% serão responsabilidade do Estado e o remanescente - até 9,5% ou 10,5%, consoante a concessão - será suportado pelas concessionárias". Ou seja, para limitar o aumento das portagens junto dos utilizadores, o governo assume uma parte dos encargos e compensará as concessionárias.

"Desta forma, encontrámos uma solução que partilha responsabilidades entre utilizadores, Estado e concessionárias, e que permite um aumento das portagens inferior a metade daquilo que as concessionárias tinham já solicitado".

