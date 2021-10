Governo conta com 900 milhões a fundo perdido para a inovação, digitalização e descarbonização em 2022

Entrega do OE 2022 © MIGUEL A. LOPES/LUSA

O ministro das Finanças, João Leão, afirmou esta terça-feira que em 2022 o Governo conta com mais 900 milhões de euros de apoios a fundos perdidos para fomentar a inovação, a digitalização, as qualificações e a descarbonização das empresas nacionais.

João Leão falava na conferência de imprensa de apresentação do Orçamento do Estado para 2022 (OE2022) quando disse: "Contamos ainda em 2022 com mais 900 milhões de euros de apoios a fundos perdidos para fomentar a inovação, a digitalização, as qualificações e a descarbonização do tecido empresarial português",

A este valor, acrescem 1550 milhões de euros que o Governo inscreveu no OE2022 para o Banco de Fomento apoiar as empresas e os mais de 160 milhões de euros em isenções fiscais e simplificação, como é o caso do fim do pagamento especial por conta.