Governo cria comissão para elaborar estratégia contra a pobreza

A ministra da Presidência do Conselho de Ministros, Mariana Vieira da Silva (E), acompanhada pela ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho (D), durante a conferência de imprensa sobre a reunião do Conselho de Ministros, no Palácio de Ajuda, em Lisboa, 08 de outubro de 2020. O Conselho de Ministros deve aprovar o Orçamento do Estado para 2021, que incluirá a primeira fase da execução dos investimentos previstos no Plano de Recuperação e Resiliência e no Portugal 2030. ANTÓNIO PEDRO SANTOS/LUSA

