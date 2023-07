Governo cria grupo de trabalho para Revisão da Despesa Pública

© LUSA

O Governo vai criar um grupo de trabalho para a Revisão da Despesa Pública com a missão de assegurar a revisão regular da despesa mediante a definição de objetivos, segundo um despacho hoje publicado em Diário da República.

O despacho n.º 7690/2023, de 25 de julho, "procede à criação do grupo de trabalho para a Revisão de Despesa Pública que tem por missão promover e assegurar a revisão regular da despesa mediante a definição de objetivos, delimitação do âmbito da despesa, condução de análises da despesa, apresentação de propostas de política e acompanhamento da sua execução".

Assim, cabe ao grupo de trabalho, em linha com o ciclo orçamental, "realizar um exercício contínuo de revisão de despesa, de modo a informar propostas de política" e "propor áreas da despesa sobre as quais incidirá anualmente o exercício de revisão de despesa, nomeadamente através da elaboração de termos de referência e relatórios de avaliação".

Também irá promover "a articulação multidisciplinar das entidades públicas para efeitos deste exercício, bem como a recolha de informação; facilitar a formação e capacitação técnica das entidades públicas relevantes" e "realizar a avaliação ex post dos ciclos do exercício".

O grupo de trabalho é composto por uma equipa de coordenação geral, equipa de acompanhamento técnico permanente e equipas temáticas, por área de atuação (estas últimas são constituídas por decisão da equipa de coordenação geral).

No despacho, as Finanças explicam que "a revisão de despesa pública é um importante instrumento da gestão financeira pública", que "consiste num processo de análise detalhada da despesa em curso com o objetivo de otimizar a alocação de recursos, melhorar a qualidade da despesa pública, e a sua adequação aos objetivos de política, bem como criar margem orçamental que pode ser dirigida para financiar novas políticas públicas e lidar com pressões na despesa emergentes".

Nesse sentido, "é fundamental identificar de forma sistemática melhorias na gestão dos recursos das administrações públicas, habilitando os decisores com instrumentos e critérios de custo e benefício fidedignos, previamente identificados, avaliados e sujeitos a um rigoroso juízo de adequação e proporcionalidade".

Tal "representa um esforço e um desafio contínuos, que devem ser capacitados com uma abordagem técnica e metodológica estruturada, sistemática, dotada da informação adequada, e o envolvimento transversal da administração, que permitam a sua sustentação no tempo e a avaliação do seu resultado".

Compete às entidades do Ministério das Finanças "promover o desenvolvimento de instrumentos de apoio à formulação de políticas e ao planeamento estratégico e operacional, bem como acompanhar e avaliar a execução de políticas, mas também assegurar o envolvimento e a participação ativa dos interlocutores chave das áreas setoriais relevantes neste âmbito" e "estes objetivos são igualmente essenciais para o cumprimento dos princípios orçamentais, designadamente o da economia, eficiência e eficácia, tal como referenciado no artigo 18.º da Lei n.º 151/2015, de 11 de setembro, na sua redação atual, que aprova a Lei de Enquadramento Orçamental".

Esta articulação é "essencial para o sucesso do exercício da revisão de despesa pública que se impõe agora balizar, estabelecendo os contornos da sua estrutura funcional, de modo a assegurar o seu funcionamento de forma sistemática e continuada, à luz das melhores práticas internacionais nesta matéria".

A presente medida "visa, igualmente, dar cumprimento à meta definida no âmbito do Programa de Recuperação e Resiliência relativa à integração das revisões de despesa no processo orçamental regular, incluindo a avaliação ex post (C17-r32 17.5)", conclui.