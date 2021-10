Governo cria isenção fiscal no IEC relativo à produção de energia para autoconsumo

gi Viana do Castelo 18/09/2010 - paineis solares instalados termicos e fotovoltaicos na cobertura da Estalagem Melo Alvim que foi distinguida com a chave verde atribuido pela associacao Bandeira Azul. foto Sergio Freitas/Global Imagens

José Varela Rodrigues 12 Outubro, 2021 • 00:41 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Governo introduziu na proposta de Orçamento do Estado para 2022 (OE2022) a criação de uma isenção fiscal quanto aos impostos especiais sobre o consumo (IEC), relativa à produção de energia para autoconsumo.

A medida é criada no âmbito das opções governamentais para a transição climática, de acordo com as linhas orientadoras para o OE2022 a que o Dinheiro Vivo teve acesso. Contudo, no documento não é revelado qual a percentagem da isenção fiscal que será criada.

Atualmente, em Portugal, apenas existem três tipos de IEC, nomeadamente, o imposto sobre o álcool, as bebidas alcoólicas e as bebidas adicionadas de açúcar ou outros edulcorantes (IABA), o imposto sobre os produtos petrolíferos e energéticos (ISP) e o imposto sobre o tabaco (IT).