Governo cria primeiro Centro de Formação para a Economia e Inovação Social

Ana Mendes Godinho, ministra do Trabalho © Gerardo Santos / Global Imagens

Foi publicada esta quarta-feira, em Diário da República, a portaria que cria o Centro para a Economia e Inovação Social (CEIS). "Localizado na Guarda, será o primeiro centro protocolar de formação profissional para o setor da Economia Social, tendo em vista responder às necessidades permanentes de formação e aos desafios emergentes que se colocam ao setor, que exigem uma contínua atualização de conhecimentos e competências", revela em comunicado o Ministério do Trabalho.

Segundo a mesma nota da tutela, "o CEIS visa a capacitação das entidades da economia social, a realização de formação profissional, a validação e certificação de competências e a prestação de serviços e apoio técnico a entidades no âmbito da economia social".

"A criação do primeiro Centro dedicado à Formação na Economia social é um passo decisivo para a capacitação e inovação das organizações, para a qualificação dos profissionais e para promovermos respostas sociais de qualidade", destacou a ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, no mesmo comunicado.

"A valorização dos recursos humanos da economia social, no sentido de qualificar os trabalhadores, os dirigentes e gestores, através do desenvolvimento de ações de consultoria e apoio técnico, bem como o acompanhamento de jovens e adultos que se encontrem em situação de desemprego, com vista ao encaminhamento para formações neste setor da economia, são algumas das áreas a explorar no CEIS", de acordo com a mesma nota.

O CEIS resulta de uma parceria entre o Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), a Cooperativa António Sérgio para a Economia Social (CASES), a Confederação Portuguesa de Economia Social (CPES), o Centro de Estudos Ibéricos (CEI) e o Instituto da Segurança Social (ISS).