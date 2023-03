Governo dá às regiões mais poderes e balcão único para licenciar obras

O primeiro-ministro, António Costa, acompanhado pela ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa © LUSA

O governo aprovou, esta quinta-feira, o reforço dos poderes das cinco Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do país. O processo deverá estar concluído até março de 2024, anunciou a ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, durante o briefing do Conselho de Ministros descentralizado que se realizou em Faro.

Cada uma das cinco regiões vai deixar de ser dirigida pelo executivo e passará a ter um presidente e até quatro vice-presidentes. Agricultura, conservação da natureza, ordenamento do território, saúde e educação serão as primeiras competências a transferir dos respetivos ministérios e dos serviços concentrados

"O decreto-lei vai reorganizar os serviços desconcentrados do Estado, reforçando o papel das CCDR enquanto responsáveis pelo desenvolvimento regional", afirmou a ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa.

Para isso, "as CCDR serão transformadas em institutos públicos com personalidade jurídica, vão deixar de ter a direção do governo, passando antes a ter a tutela e superintendência do governo", esclareceu a governante.

"De modo a garantir que haja uma articulação entre as políticas públicas nacionais e a operacionalização regional, será estabelecido entre governo e as CCDR um contrato programa que garantirá que os objetivos de política nacional serão concretizados", destacou Ana Abrunhosa.

As CCDR serão dirigidas por um conselho diretivo, "onde está previsto um presidente e até quatro vice-presidentes", de acordo com a ministra. "O presidente será eleito pelos autarcas, por todos os membros das assembleias municipais e presidentes de juntas; um vice-presidente será eleito pelos presidentes das câmaras; e outro vice-presidente será eleito pelos membros não autárquicos do conselho regional, porque as CCDR trabalham também com universidades, empresas e instituições particulares de solidariedade social (IPSS)", detalhou a governante.

Foi estabelecido ainda um calendário para o processo de transferência de competências. "Numa primeira fase, serão integradas áreas como a agricultura, conservação da natureza, ordenamento do território, saúde e educação e depois, gradualmente, integrar outros serviços, estando a conclusão prevista em março de 2024", afirmou.

No âmbito da nova lei-quadro das CCDR, o executivo aprovou ainda "a criação de um balcão único dirigido a municípios, empresas e cidadãos, nomeadamente, para facilitar o licenciamento de obras", anunciou Ana Abrunhosa.

"Isto não significa que as diferentes agências da Administração Pública deixam de ter responsabilidade no licenciamento. Haverá é uma simplificação no processo", acrescentou.

Nega do PSD suspendeu referendo à regionalização

Questionada se o reforço dos poderes das CCDR significa que o governo já não vai avançar com o referendo à regionalização previsto para março, a ministra da Coesão Territorial explicou que a suspensão do processo "resulta de uma posição tomada pelo líder do principal partido da oposição", isto é, do presidente dos sociais-democratas, Luís Montenegro que, no ano passado, revelou que o PS não contará com o PSD para avançar com um referendo à regionalização em 2024. Por isso, "não faz sentido falar em referendo", sublinhou.

"Há dimensões que carecem de uma concertação mais alargada e não apenas do governo ou de um único partido", reforço a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva.

Ana Abrunhosa está, contudo, otimista com o impacto que o reforço dos poderes das CCDR terá na opinião dos cidadãos sobre a regionalização: "Quando estas entidades derem prova de um melhor serviço, serão os portugueses a dar esse passo".