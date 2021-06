Governo da Madeira pede intervenção do MAI em caso de greve do SEF

© .LUÍS FORRA/LUSA

Dinheiro Vivo/Lusa 30 Junho, 2021 • 14:35 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Governo da Madeira solicitou esta quarta-feira ao ministro da Administração Interna que garanta os serviços mínimos nos aeroportos da região caso se confirme a greve em 9 de julho dos funcionários do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).

Em carta enviada a Eduardo Cabrita, cujo conteúdo foi hoje divulgado pelo gabinete da presidência do executivo madeirense de coligação PSD/CDS-PP, Miguel Albuquerque manifesta a sua "preocupação relativamente à greve anunciada pelo Sindicato da Carreira de Investigação e Fiscalização do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SCIF-SEF) para o dia 09 de julho de 2021, entre as 00:00 e as 24:00 horas".

A paralisação ainda não foi oficialmente convocada por esta estrutura sindical.

Na missiva, o líder insular pede ao governante da República que "intervenha no sentido de ser assegurado o número suficiente de trabalhadores de modo a ser garantido o cumprimento das necessidades impreteríveis nos aeroportos da região".

Miguel Albuquerque sustenta que devem ser assegurados "os serviços mínimos indispensáveis e adequados ao fluxo de tráfego aéreo que se irá sentir" no arquipélago.

O líder regional realça que a Madeira foi incluída na lista verde de viagens do Reino Unido a partir de hoje, sendo este arquipélago "reconhecidamente, um destino favorito dos britânicos".

"Os indicadores de tráfego aéreo apontam para um aumento crescente de frequências e de ofertas de lugares, de seis transportadoras aéreas, em 12 aeroportos", o que se vai traduzir "num aumento exponencial do número de passageiros oriundos do Reino Unido", acrescenta.

Esta situação, enfatiza o presidente do Governo da Madeira, vai obrigar "à existência de um número proporcional e adequado de trabalhadores do SEF nos aeroportos das ilhas da Madeira e do Porto Santo".

O chefe do executivo insular reforça ainda que a Madeira está "em fase de retoma do turismo".

"Urge acautelar aquela que será a realidade do arquipélago, através do recurso a todas as ferramentas legalmente previstas", sublinha.