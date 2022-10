Governo defende integração da TAP num grande grupo de aviação

Pedro Nuno Santos, ministro das Infraestruturas © Leonardo Negrão/Global Imagens

O ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, voltou a afirmar esta quarta-feira, no Parlamento, que "ainda não se iniciou nenhum processo de privatização" da TAP. A única coisa que o governo assumiu foi que "a TAP é uma companhia aérea num mercado altamente globalizado e, por isso, não deve fica sozinha, a melhor forma de garantir a sua viabilidade é estar integrada num grande grupo de aviação", frisou o governante durante uma audição na comissão parlamentar da economia a requerimento do Chega e do PCP.

Pedro Nuno Santos vinca que, "o contrário que o PSD tem tentado transmitir, não há nenhuma cambalhota, não há nenhum desnorte, há uma coerência ao longo do tempo".

O governante relembra que, em 2020, "a empresa tinha aviões no chão que já trazia problemas anteriores à pandemia e, naquele momento, só havia uma de duas opções: salvar a TAP ou deixar cair e o governo decidiu salvar e isso implicava a injeção de capital público e tornar o Estado em acionista único".

Contudo, Pedro Nuno Santos sublinha que "nunca foi objetivo que a TAP ficasse pública a 100%". E acrescenta: "Intencionámos a TAP porque era demasiado importante para a economia nacional e foi por isso que ficámos como acionista único e agora estamos com o único objetivo que é vital a longo prazo que é procurarmos uma parceira ao nível do capital da própria empresa".

