Governo desiste de aumentar taxa sobre operadores de TV por subscrição

O Governo desistiu de aumentar para quatro euros a taxa cobrada aos operadores de televisão paga. Ao contrário do que pretendia implementar há seis meses, a nova proposta do orçamento do Estado para 2022 (OE2022) não prevê qualquer aumento da taxa sobre os operadores Altice, NOS, Vodafone e Nowo.

Em outubro, o executivo pretendia, através do OE2022, alterar a Lei do Cinema impondo aos operadores o pagamento de uma taxa semestral de dois euros por cada subscritor, ou seja, quatro euros por ano por cada subscrição. A receita dessa taxa seria canalizada para a RTP e Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA), quando até então as verbas encaixadas pelo Estado revertiam a 100% para o ICA. O objetivo seria reforçar o financiamento da RTP.

A ideia caiu por terra, e a Altice, a NOS, a Vodafone e a Nowo, vão continuar a pagar somente uma taxa anual de dois euros por cada subscritor de pay-tv, cujas verba continuarão a ser inteiramente absorvidas pelo ICA.

O Governo recuou e não se sabe porquê. Em outubro de 2021, quando da primeira proposta de OE2022 foi conhecida, os operadores criticaram a intenção governamental. A Altice, a empresa com maior quota de mercado no pay-tv, manifestou "profunda indignação" em reação.

"Ainda que se trate de uma intenção, não deixa de ser lamentável que se anuncie uma proposta desta natureza, com um fortíssimo impacto para o setor, sem antes ouvir os operadores e, em conjunto, trabalhar numa visão estratégica a nível nacional", criticou a dona da Meo.