Governo deu luz verde a decreto do Presidente que renova estado de emergência

O primeiro-ministro António Costa (E), durante a reunião extraordinária do Conselho de Ministros, para definir medidas de controle da pandemia, no Palácio da Ajuda, em Lisboa, 31 de outubro de 2020.

O Governo deu parecer favorável ao decreto presidencial que prolonga por mais quinze dias o estado de emergência até ao dia 07 de janeiro de 2021.

O Executivo reuniu-se por via eletrónica para dar o 'ok' a este passo formal antes da discussão na Assembleia da República marcada para esta quinta-feira à tarde.

Este é já o sétimo estado de emergência decretado pelo Presidente da República e o quarto desta segunda vaga da pandemia de covid-19.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, esteve todo o dia reunido a fazer uma ronda de audiências com os partidos com representação parlamentar sobre a anunciada renovação do estado de emergência até 07 de janeiro.

Marcelo já informou que desta vez não falará ao país, como fez anteriormente, por ser agora candidato presidencial.

Em 10 de dezembro, quando o Presidente da República anunciou que iria receber os partidos, disse que a seguir consultaria o Governo sobre o "muito provável" decreto de renovação do estado de emergência de 24 de dezembro até 07 de janeiro.

"O Governo dará o seu parecer, no mesmo dia seguirá na Assembleia da República por forma a poder ser votado no dia 17. E isso permitirá, com tempo, depois entrar em vigor no fim do período que está agora a correr", acrescentou então.

Esta reunião eletrónica do Governo deu já esse parecer favorável.