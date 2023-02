Governo disponibiliza terrenos para habitação a custos acessíveis

Marina Gonçalves, ministra da Habitação, António Costa, primeiro-ministro, e Fernando Medina, ministro das Finanças. © ANTÓNIO COTRIM/LUSA

O Governo vai disponibilizar terrenos e/ou edifícios para cooperativas e promotores desenvolverem habitação a custos acessíveis, anunciou esta quinta-feira o primeiro-ministro, António Costa.

A medida integra o programa Mais Habitação que foi hoje tornado público e que visa combater a crise habitacional do país.

No briefing que se seguiu ao Conselho de Ministros desta quinta-feira, dedicado exclusivamente à habitação, António Costa revelou ainda que serão lançados dois concursos para a edificação de casas com recurso ao método de construção modular, que permite reduzir os prazos de obra e garante maior eficiência ambiental.

Na Quinta da Alfarrobeira, em Lisboa, serão construídos 350 fogos com base neste método construtivo. Já na Quinta do Viso, no Porto, o objetivo é construir 70 casas. Ambos os terrenos estão na esfera do Estado.

No sentido de promover a construção residencial, o Governo vai também permitir que imóveis de comércio e serviços possam ser convertidos para habitação, assim como terrenos classificados para esses fins, sem ser necessário alterar os Planos Diretores Municipais (PDM).