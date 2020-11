Governo diz que apoios "não irão ficar-se por dia 31 de dezembro" mas é preciso aprovar OE

O primeiro-ministro, António Costa, intervém durante o debate parlamentar de discussão na generalidade do Orçamento do Estado para 2021 (OE2021), na Assembleia da República, em Lisboa, 27 de outubro de 2020. ANTÓNIO COTRIM/LUSA © LUSA

O Governo compromete-se a prolongar para lá do final deste ano as medidas de apoio às famílias, aos trabalhadores e às empresas, mas avisa que antes é preciso aprovar o Orçamento do Estado para 2021 (OE2021).

"Todas as medidas que estão em vigor e que têm uma vigência neste momento até 31 de dezembro, naturalmente que não irão ficar-se por 31 de dezembro de 2020", começou por afirmar a secretária de Estado do Orçamento, Cláudia Joaquim, acrescentando que "o Governo está a avaliar a necessidade da sua continuidade e dos termos da sua continuidade".

A governante deu o exemplo do novo apoio extraordinário para os trabalhadores. "É isso que estamos a fazer com a nova prestação social de apoio aos trabalhadores porque foi preciso avaliar em que medida foi preciso proteger o rendimento das famílias e dos trabalhadores num cenário de pandemia e de crise e de eventual desemprego e agravamento do desemprego", frisou.

A secretária de Estado do Orçamento rejeitou as críticas de falta de estratégia do Governo, em concreto no reforço de meios para o Serviço Nacional de Saúde e outros serviços públicos.

"Temos diversas medidas em muitas áreas para o combate à pandemia: na saúde, na educação, na proteção dos salários, na proteção do emprego, na proteção do rendimento das pessoas", começou por indicar a responsável. "Todas estas medidas foram sendo prorrogadas, adaptadas e reforçadas em função da evolução da pandemia. E é algo que teremos de continuar a fazer durante o ano de 2021", insistiu.

E lembrou que para que tal aconteça é preciso ter Orçamento. "Vai ser fundamental para que o Governo tenha em cada momento os instrumentos para fazer face a novas medidas de apoio aos rendimentos dos trabalhadores e das famílias e a quem fica em situação desemprego.

O OE2021 foi aprovado na generalidade com os votos a favor do PS e contra do PSD, Bloco de Esquerda, CDS, Chega e Iniciativa Liberal. O PCP, PAN e as duas deputadas não inscritas, Joacine Katar Moreira e Cristina Rodrigues abstiveram-se. Ainda não é certa a viabilização do documento na votação final global agendada para dia 26 de novembro.