Governo diz que despesa do SNS atingiu máximos históricos até outubro

Ministro de Estado e das Finanças, João Leão, apresenta proposta de Orçamento do Estado à Comissão de Orçamento e Finanças da Assembleia da República © Rodrigo Antunes / Lusa

A despesa do Serviço Nacional de Saúde (SNS) atingiu "máximos históricos" no acumulado até ao mês de outubro, indica o Ministério das Finanças, numa antecipação de alguns dados da execução orçamental que será divulgada na quarta-feira, dia 25 de novembro.

"A despesa do SNS acumulada até outubro acelerou e tem um crescimento muito elevado de 5,8 % (mais 502,8 milhões de euros), atingindo máximos históricos", avançou fonte oficial das Finanças ao Dinheiro Vivo, adiantando "que a despesa mensal do mês de outubro cresceu a uma taxa extraordinária de 9% em termos homólogos."

O gabinete de João Leão explica que este "forte crescimento" se ficou a dever à "aceleração das despesas com pessoal, com o forte aumento do número de profissionais de saúde e aceleração do investimento no SNS".

No caso da despesa com pessoal, a mesma fonte refere um crescimento homólogo de 212,3 milhões de euros, representando um acréscimo de 6,1%.

Em relação ao investimento no SNS, as Finanças referem que "mais do que duplica", crescendo 112,7 milhões de euros, de 104,1 milhões de euros para 216,8 milhões. Este acréscimo corresponde a uma variação homóloga de 108,3%.

As despesas com a aquisição de bens e serviços também estão a crescer, mas de forma mais modesta. Até outubro registou-se um acréscimo de 2,8%, correspondendo a mais 135,7 milhões de euros.