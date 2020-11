Governo diz que "será uma irresponsabilidade aprovar medidas com custos permanentes"

O ministro das Finanças, João Leão (2E), acompanhado pelo secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro (3E) ,e pela secretária de Estado das Finanças, Cláudia Joaquim (E), momentos antes de entregar ao presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues (ausente da foto), o Orçamento de Estado para 2021, na Assembleia da República, em Lisboa, 12 de outubro de 2020 © JOSÉ SENA GOULÃO/LUSA

A secretária de Estado do Orçamento apelou nesta quarta-feira à responsabilidade dos deputados nas votações das propostas especialidade, avisando para os custos permanentes caso essas iniciativas sejam viabilizadas.

"Será uma irresponsabilidade aprovar medidas com custos permanentes para o país. Será uma irresponsabilidade aprovar medidas que terão encargos de milhares de milhões de euros no futuro", afirmou a secretária de Estado do Orçamento, Cláudia Joaquim numa intervenção final depois da discussão no plenário da Assembleia da República no âmbito do Orçamento do Estado para 2021 (OE2021).

"Precisamos de ter agora um foco naquelas que são as medidas temporárias, extraordinárias para fazer face às necessidades que os portugueses necessitarão durante o ano de 2021 e não estamos a governar a pensar no presente apenas", avisou a governante, afirmando que "a responsabilidade ou irresponsabilidade de votar este orçamento e cada uma das iniciativas está na mão de cada um dos senhores deputados", concluiu.

Antes, Cláudia Joaquim afirmou que "temos um Orçamento do Estado introduziu muitas medidas novas, mas também um Orçamento do Estado em que tínhamos a consciência de que precisamos deste instrumento para podermos decidir novas medidas de política em cada dia do ano de 2021. É um OE que tem uma margem, e foi com essa disposição que o Governo veio para este debate", frisou.

A partir da bancada do Governo, a secretária de Estado reafirmou que este é também um que não faz cortes, mas houve o "percalço" da pandemia.

"Este é um Orçamento que manteve toda a linha dos últimos anos: não houve uma diminuição da despesa, não houve um corte dos apoios, não houve um aumento de impostos. Isto sim é um orçamento estrutural que mantém um rumo que teve um percalço que diariamente precisamos de fazer face com novas medidas", sublinhou.

O Orçamento do Estado foi aprovado na generalidade com os votos contra do Bloco de Esquerda, PSD, Iniciativa Liberal, CDS, Chega, as abstenções do PCP, do PAN e das duas deputadas não inscritas. O PS ficou isolado no voto a favor. A votação final global está marcada para esta quinta-feira, mas ainda é incerta a sua viabilização.