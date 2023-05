Governo entrega pedido de reforço do PRR a Bruxelas "esta semana"

O primeiro-ministro, António Costa. © LUSA

O governo vai enviar "esta semana" à Comissão Europeia a reprogramação do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), assegurou esta quarta-feira o primeiro-ministro, António Costa, durante o debate sobre política geral no Parlamento.

"Esta semana, iremos entregar a reprogramação do PRR à Comissão Europeia", anunciou o chefe do governo, em resposta à bancada do PSD.

A revisão do PRR prevê um reforço total de 4 mil milhões de euros, o que eleva o valor total previsto de 16,6 mil milhões de euros (13,9 mil milhões em subvenções e 2,7 mil milhões em empréstimos) para 20,6 mil milhões de euros. Do acréscimo de cerca de 4 mil milhões, cerca 2,3 mil milhões de euros dizem respeito a subsídios e 1,6 mil milhões de euros a crédito.

Mas o bolo deverá crescer ainda mais. O vice-presidente da Comissão Europeia (CE) para a Economia, Valdis Dombrovskis, revelou esta quarta-feira que "Portugal pediu 3,3 mil milhões de euros em empréstimos adicionais" para aumentar o tamanho do PRR na vertente de medidas relacionadas com a energia.

Se esta nova solicitação for aceite, a bazuca destinada a Portugal deverá engordar para 23,9 mil milhões de euros, mais 7,3 mil milhões face ao pacote inicial, de 16,6 mil milhões de euros.

As recomendações de Bruxelas apresentadas esta quarta-feira indicam que o País precisa de "acelerar a aplicação do seu Plano de Recuperação e Resiliência", afirmou Dombrovskis. "Para tal acontecer, Portugal tem de fazer reformas adicionais e investimentos e deve submeter um PRR ajustado, enquanto avança a toda a velocidade na implementação do que já existe", sublinhou o mesmo responsável.

Preocupações que não terão afetado o primeiro-ministro. O grupo parlamentar do PSD questionou esta quarta-feira o executivo sobre as fragilidades na implementação do PRR. E António Costa respondeu com tranquilidade: "Estamos em condições para encarar com muita confiança a execução do PRR".

O primeiro-ministro afirmou que o governo está "concentrado na execução" do PRR e, neste momento, "78% das verbas do PRR" já estão "devidamente contratualizadas com quem as vai executar, municípios, IPPS, empresas ou entidades da administração central". "Essa contratualização está a ser feita e devidamente acompanhada e executada", garantiu.

Ainda assim, o chefe do governo reconheceu alguns "sobressaltos" na execução, nomeadamente, devido "à rutura no fornecimento de microchips e a alguns concursos que ficam desertos porque os preços são baixos".

Porém, repetiu, que o governo "não tem receio de cumprir o PRR a tempo e a horas, até porque já foi adotada legislação em matéria de simplificação de licenciamento para a energia e construção".

Governo recorre a empréstimos extra para construir 26 mil casas até 2026

Em relação ao projeto do PRR para construir 26 mil casas, o governo já tinha reconhecido, em abril, de que "há um acréscimo de custos na construção e das grandes obras" que vai elevar a fatura final para um valor superior ao estimado, afirmou, na altura, o secretário de Estado do Planeamento, Eduardo Pinheiro.

O executivo tinha previsto gastar 1,8 mil milhões de euros em subvenções e empréstimos da bazuca europeia para construir ou reabilitar 26 mil casas até 2026, data em que termina o PRR. Mas o aumento do preço das matérias-primas e a falta de mão-de-obra fizeram derrapar os planos do governo.

Como "esta componente não tem a ver com a reprogramação do PRR", que esteve em consulta pública entre 7 e 21 de abril, não é possível solicitar mais financiamento à União Europeia para cobrir custos extra, indicou Eduardo Pinheiro. O secretário de Estado explicou que só "novos investimentos ou investimentos em que se aumenta a ambiçao dos mesmos" podem ser incluídos na revisão da bazuca.

Assim, no caso de projetos que já estão em curso, como o da habitação, "mantém-se a ambição das 26 mil casas" e para cumprir esse plano será necessário "aumentar o valor associados a estes investimentos".

Questionado se o governo tenciona injetar verbas do Orçamento do Estado, o secretário de Estado disse apenas a intenção é "recorrer a empréstimos do PRR".

(Notícia atualizada às 18h47)