Governo envia funcionários para recrutar trabalhadores de Marrocos, Timor, Índia e Cabo Verde

Ana Mendes Godinho, ministra do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social. © ANTÓNIO COTRIM/LUSA

O governo enviou funcionários para recrutar trabalhadores de Marrocos, Timor, Índia e Cabo Verde. O executivo "colocou, pela primeira vez, adidos dedicados às questões do trabalho e à mobilidade de Trabalhadores em quatro países", segundo um comunicado do Ministério do Trabalhado divulgado esta quinta-feira.

Na mesma nota, a ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, defende que "a capacidade de atrair e fixar trabalhadores em Portugal é determinante para o crescimento do país". "Os novos adidos terão um papel importante para garantir que os trabalhadores que pretendem vir para Portugal são valorizados e que exista uma ligação fácil e simples entre as necessidades das empresas e as pessoas que procuram trabalho", destacou.

Os novos adidos têm como missão estabelecer pontes de contacto entre as empresas portuguesas e as comunidades locais, para atrair e simplificar a vinda de trabalhadores para Portugal, de forma regular e digna.

Em Timor e Cabo Verde, os funcionários destacados terão ainda a missão de promover investimento na formação, nos países de origem, para garantir a capacitação e valorização dos trabalhadores, de acordo com o mesmo comunicado.