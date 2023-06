Governo espera atingir 4,9 mil milhões de euros executados do PRR em 2023

A ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva © LUSA

A ministra da Presidência disse esta quarta-feira, na Assembleia da República, esperar que sejam executados este ano 4900 milhões de euros no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

"A expectativa é, em 2023, atingir 4900 milhões de euros de execução do PRR", adiantou Mariana Vieira da Silva, em resposta aos deputados, na comissão parlamentar de Economia.

A ministra explicou que no Orçamento do Estado para 2022 (OE 2022), o PRR foi colocado na sua globalidade, não tendo sido feita a distribuição das verbas, tendo em conta o ritmo de cumprimento das metas comprometidas com Bruxelas e a sua efetiva execução.

Os pagamentos aos beneficiários do PRR ascenderam a 2.037 milhões de euros, mais 59.000 do que na semana anterior, o que corresponde a 12% do total, segundo o último relatório de monitorização, reportado a 21 de junho.

Em comunicado, o gabinete da ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, destacou, na altura, que este montante representa um crescimento de mais de 44% desde o início do ano.

A execução do PRR segue em 17% dos marcos e metas contratados com a União Europeia.

No final da primeira ronda de intervenções da audição regimental, Mariana Vieira da Silva reconheceu ainda que, na sequência da crise financeira, houve uma redução "muito significativa" do investimento público e que o seu ritmo de recuperação ainda não foi o desejável.

"É evidente que no pós-PRR vai ser necessário o país ter uma estratégia para garantir níveis de financiamento público adequados às necessidades", sublinhou.

O montante total do PRR (16.644 milhões de euros -- valor inicial), gerido pela Estrutura de Missão Recuperar Portugal, está dividido pelas suas três dimensões estruturantes -- resiliência (11.125 milhões de euros), transição climática (3.059 milhões de euros) e transição digital (2.460 milhões de euros).

Da dotação total, cerca de 13.900 milhões de euros correspondem a subvenções e 2.700 milhões de euros a empréstimos.

Este plano, que tem um período de execução até 2026, pretende implementar um conjunto de reformas e investimentos tendo em vista a recuperação do crescimento económico.

Além de ter o objetivo de reparar os danos provocados pela covid-19, este plano tem ainda o propósito de apoiar investimentos e gerar emprego.