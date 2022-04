Governo espera receber 125 milhões da contribuição extraordinária sobre as energética

© EPA/ROBERT GHEMENT

O Governo mantém a Contribuição Extraordinária sobre o Setor Energético (CESE) para 2022, com a qual espera arrecadar 125 milhões de euros.

De acordo com a proposta de Orçamento do Estado ontem entregue na Assembleia da República, os 125 milhões de euros da CESE em 2022 correspondem a 12,1% de crescimento face à execução provisória desta taxa de 2021 e que foi de 111,5 milhões.

Criada em 2014, e apesar de contestada pelas empresas do setor, esta contribuição extraordinária incide sobre os ativos das empresas. No orçamento para 2021, o Executivo admitia uma alteração ao regime da CESE, "quer por via da alteração das regras de incidência, quer por via da redução das respetivas taxas, atendendo ao contexto de redução sustentada da dívida tarifária do Sistema Elétrico Nacional e da concretização de formas alternativas de financiamento de políticas sociais e ambientais do setor energético".

De acordo com o documento de 2021, o objetivo era "estabilizar o quadro legal desta contribuição e reduzir o contencioso em torno da mesma". A intenção de avaliar as regras de comparticipação extraordinária das energéticas já tinha sido expressa no Orçamento do Estado de 2020, depois de ouvidas a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ESRE) e a Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG).

Mas com a crise energética, agravada pela invasão da Ucrânia, o ministro da Economia e do Mar veio já admitir a possibilidade de um imposto sobre lucros inesperados das empresas, o que poderia incluir as energéticas.

"Em primeiro lugar, não podemos hostilizar as empresas, mas o que vamos fazer é falar com elas e provavelmente considerar um imposto, um "windfall tax" [taxa de imposto sobre lucros que resultam de ganhos inesperados de empresas ou setores específicos], para os lucros aleatórios e inesperados que estão a ter", disse António Costa Silva, durante o debate sobre o programa do XXIII Governo Constitucional, em resposta a uma pergunta da deputada Mariana Mortágua.

Já esta segunda-feira, e em resposta aos jornalistas na conferência de imprensa de apresentação das medidas extraordinárias para combate ao aumento de preços dos combustíveis e dos produtos agroalimentares, o governante foi claro: "Estamos a radiografar completamente todos os setores da atividade e, se houver lugar à existência de lucros inesperados e que são aleatórios, estaremos atentos, porque o Estado não tem recursos infinitos". Costa Silva acrescentou que, "se forem identificadas situações muito específicas" em que as empresas apresentem valores anormais de lucros, o governo "poderá falar com essas empresas, sempre concertados, para elas também participarem do esforço de ajuda à economia, numa situação extremamente difícil".