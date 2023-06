Governo estuda alargar acelerador de progressões

A secretária de Estado da Administração Pública, Inês Ramires. © LUSA

Os funcionários públicos que mudaram de carreira nos últimos 18 anos e o pessoal da área da saúde com contratos individuais poderão usufruir do salto adicional na carreira, a partir de 2024, sempre que completem seis pontos, menos quatro dos que os 10 exigidos, no Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na Administração Pública (SIADAP). A secretária de Estado da Administração Pública, Inês Ramires, anunciou ontem que "o governo está a estudar a possibilidade de alargar" o acelerador de progressões, de forma a abranger também aqueles trabalhadores.

Estas foram duas das exigências colocadas ontem pelos sindicatos representativos da Função Pública ao governo, durante uma ronda negocial que serviu para discutir o projeto de diploma que irá implementar a medida. Assim, e tendo "em consideração a preocupação manifestada pelos sindicatos, o governo compromete-se a estudar", repetiu a governante.

Os trabalhadores que mudaram de carreira e os funcionários da saúde, nomeadamente dos hospitais do setor empresarial do Estado (EPE) terão, ainda assim, que cumprir dois requisitos: ter 18 anos de carreira e ter sofrido os dois períodos de congelamento das progressões, entre 30 de agosto de 2005 e 31 de dezembro de 2007 e entre 1 de janeiro de 2011 e 31 de dezembro de 2017, de acordo com a proposta do executivo.

Em relação aos trabalhadores que mudaram de carreira nos últimos 18 anos, por exemplo, de assistente técnico para técnico superior, o governo "vai ponderar" aplicar também o salto extra na posição remuneratória "a carreiras diferentes mas com graus de complexidade idênticos", revelou a secretária de Estado, sem, contudo, adiantar mais pormenores. Isto poderá significar que só poderão progredir mais rapidamente os funcionários públicos que ao mudar de carreira, mantiveram-se em posições remuneratórias iguais, ainda que os salários sejam diferentes.

Quanto aos funcionários com contratos individuais de trabalho que o projeto de diploma exclui, a secretária de Estado da Administração Pública admite agora rever este ponto. "No setor empresarial do Estado, uma parte dos trabalhadores não se desenvolve como o resto da Função Pública, mas onde pode haver um paralelo é no setor da saúde, porque desde 2018 passou a replicar os termos do desenvolvimento das carreiras em funções públicas", explicou a governante. Por isso, e neste caso em concreto, a tutela pondera "estudar" incluir estes trabalhadores no mecanismo de acelerador de carreiras, sublinhou.

Contudo, há um conjunto de outros funcionários cujo acesso à medida será logo barrado. Quem tem contratos a termo certo resolutivo, vulgo precários, não será abrangido, mesmo que cumpra os 18 anos de serviço, tendo passado pelos dois períodos de congelamento, porque esse tempo não é contabilizado na carreira, lamentou o coordenador da Frente Comum, Sebastião Santana, à saída da reunião com a secretária de Estado.

349 mil trabalhadores do Estado, cerca de metade (47%) do universo dos 745 mil, estarão em condições de progredir mais rápido a partir de janeiro de 2024.

Questionada sobre o custo da medida e quantos funcionários poderão dar um salto na carreira anualmente a partir do próximo ano, Inês Ramires atirou para mais tarde a divulgação dos dados, uma vez que o governo "ainda tem de esperar pela evolução negocial com os sindicatos e com os termos finais do diploma", justificou. A próxima reunião com a Federação de Sindicatos da Administração Pública (Fesap), a Frente Comum de Sindicatos da Administração Pública (Frente Comum) e o Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado (STE) está marcada para 21 de junho.

O governo também apresentou ontem a proposta de revisão das carreiras de informática que prevê a criação de duas carreiras especiais - especialista de sistemas e tecnologias de informação e de técnico de sistemas e tecnologias de informação. As tabelas remuneratórias de ambas contemplam 11 posições, sendo que, na carreira especial de especialista de sistemas e tecnologias de informação, prevê-se o ingresso no nível 24 da Tabela Remuneratória Única (TRU), que corresponde a um salário bruto mensal de 1754,41 euros. Na carreira especial de técnico de sistemas e tecnologias de informação, a primeira posição corresponde ao nível 14, com um ordenado de 1228,09 euros.