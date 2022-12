Governo: Exportações devem atingir 50% do PIB em 2022

Ministro da Economia e do Mar, António Costa Silva. © António Pedro Santos / LUSA

O ministro da Economia e do Mar, António Costa Silva, revelou esta sexta-feira que as exportações portuguesas vão representar praticamente 50% do produto interno bruto (PIB) no final de 2022, o que representará mais entre 15 e 20 mil milhões de euros na exportação de bens.

"No ano de 2022, as exportações vão chegar a cerca de 50% do PIB, quando em 2005 representavam apenas 27%", afirmou o governante em conferência de imprensa conjunta com os ministros das Finanças, Fernando Medina, e do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, sobre o balanço económico do país em 2022.

Para o governante as exportações portuguesas têm registado "uma trajetória assinalável", sendo "muito significativo" o marco que o país vai alcançar este ano. Só "dentro de cinco ou seis anos", o governo apontava registar exportações acima dos 50% do PIB.

Comparando o período de janeiro a setembro de 2022 com os primeiros nove meses de 2021, Costa Silva, fez saber que as exportações atingiram 59 mil milhões de euros em 2021, enquanto em 2022 chegaram aos 70 mil milhões de euros no final de setembro. Só nos primeiros nove meses do ano deste ano, as exportações ficaram 20,3% acima de 2021.

"São mais 12 mil milhões de euros que temos em exportações nos primeiros nove meses do ano", reparou. "Por isso, acredito que vamos ter entre 15 a 20 mil milhões de euros a mais nas exportações em 2022", adiantou.

A evolução das exportações deve-se, sobretudo, à exportação de bens e ao turismo. Só o turismo registava uma receita de 18,6 mil milhões de euros, no final do verão, de acordo com o ministro. No entanto, também, segundo Costa Silva, também o setor têxtil, metalúrgico e da metalomecânica, e do calçado se destacavam.

"Uma economia que consegue exportar, que tem empresas exportadoras e que consegue atingir esta dimensão significa uma economia mais competitiva, mais internacionalizada, com maior capacidade de penetração nos mercados globais", comentou.

Segundo os dados apresentados pelo ministro, as exportações cresceram 45,1% nos últimos 15 anos (13,3% desde 2015), o que corresponde a 2,7% por ano.