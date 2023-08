Governo gasta 55,2 milhões de euros no reforço do SNS 24 até 2027

Governo gasta 55,2 milhões de euros no reforço do SNS24 até 2027.

O governo vai gastar 55,2 milhões de euros, até 2027, no reforço do SNS 24 "não só como porta de entrada e referenciação dos utentes no SNS, mas também como instrumento de massificação das respostas de telessaúde, as quais permitem responder com mais equidade e eficiência às necessidades dos cidadãos", de acordo com a portaria publicada esta segunda-feira em Diário da República.

"Fica a Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E., autorizada a assumir um encargo plurianual até ao montante de 55 146 250 euros, a que acresce IVA à taxa legal em vigor, referente aos serviços para desenvolvimento tecnológico, implementação e gestão da operação do Centro de Contacto do Serviço Nacional de Saúde, denominado como SNS 24", segundo o texto legal.

Com este caderno de encargos, "pretende-se implementar novos serviços verdadeiramente inovadores e estruturantes, nomeadamente a implementação de teleconsultas médicas centralizadas, a referenciação dos utentes não urgentes para o nível de cuidados mais adequado, o reforço das repostas de telemonitorização de pessoas que vivem com doenças crónicas, entre outros", lê-se no mesmo diploma, assinado pela secretária de Estado do Orçamento, Sofia Batalha, e pelo secretário de Estado da Saúde, Ricardo Mestre.

A portaria dá conta que o SNS 24 apresenta-se já "como uma verdadeira porta de entrada no SNS, ao recorrer a uma estratégia omnicanal que garante o acesso simples aos serviços de saúde, que facilita a vida dos cidadãos e que evita deslocações inadequadas e desnecessárias aos centros de saúde ou aos hospitais públicos".

Atualmente, conta com quatro principais canais - Portal SNS 24, Linha telefónica, App SNS 24 e Balcão SNS 24 - os quais garantem uma maior proximidade do SNS aos cidadãos.

Quanto ao calendário da despesa de cerca de 55,2 milhões de euros que a Serviços Partilhados do Ministério da Saúde irá assumir nos próximos quatro anos, a portaria estabelece que os encargos resultantes do contrato não excederão, em cada ano económico, as seguintes importâncias, às quais acresce IVA à taxa legal em vigor:

2023: 6 866 534 euros;

2024: 14 131 326 euros;

2025: 14 428 084 euros;

2026: 14 716 646 euros;

2027: 5 003 660 euros.

"A importância fixada para cada ano económico pode ser acrescida do saldo apurado no ano anterior", ressalva a portaria.