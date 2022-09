Governo gasta quase 1,5 mil milhões de euros em apoios nos combustíveis em 2022

O prolongamento da vigência até ao final do ano da suspensão do aumento da taxa de carbono, da devolução aos cidadãos da receita adicional de IVA e da redução do Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP) representa um custo orçamental de mais 537 milhões de euros. Desde o início do ano de 2022, o governo estima que os apoios para atenuar o impacto do aumento dos preços dos combustíveis representam um esforço do Estado de 1 487 milhões de euros.

Na conferência de imprensa que serviu para explicar detalhadamente o pacote de apoio aos rendimentos das famílias para reduzir os efeitos da inflação, o ministro das Finanças, Fernando Medina, quanto aos combustíveis, limitou-se a repetir o que o primeiro-ministro, António Costa, havia anunciado sobre os combus na noite de segunda-feira. Aliás, Medina só reforçou a "importância social, económica e financeira" que o apoio ao consumo dos combustíveis tem.

Não obstante, o quadro que acompanhou Fernando Medina na apresentação inicial evidenciou o peso do prolongamento dos apoios no combustível. Até ao final de dezembro de 2022, o prolongamento das medidas para mitigar os aumentos de preços dos combustíveis exigirá ao Estado um esforço de mais 537 milhões de euros.

Só o prolongamento da suspensão do aumento da taxa de carbono permitirá um recuo de cinco cêntimos na formação dos preços dos combustíveis por litro. Já a devolução da receita adicional de IVA (através do ISP) representará um decréscimo de nove cêntimos por litro e corresponde a um custo orçamental de cerca de 195 milhões de euros. E a continuação do desconto do ISP equivalente à descida da taxa do IVA de 13% (em vez de 23%) permitirá descer mais 16 cêntimos por litro na formação do preço final dos combustíveis (medida vai pesar mais 342 milhões de euros nas contas do Estado).

Ora, pelas contas do governo para um depósito esta intervenção nos combustíveis, permitirá reduzir em 32 cêntimo por litro no preço da gasolina e 28 cêntimos por litro no gasóleo. Estes números vão ao encontro do que o primeiro-ministro disse na segunda-feira à noite, que "a preços desta semana, em cada depósito de 50 litros, os consumidores pagarão menos 16 euros de gasolina ou menos 14 euros de gasóleo" do que pagariam se esta medida não fosse renovada.

Assim, "no total de 2022", o governo estima agora gastar 1 487 milhões de euros em medidas para mitigar os aumentos de preços dos combustíveis.

De acordo com o Jornal de Negócios desta terça-feira, numa altura em que várias entidades internacionais alertam para o impacto no ambiente do aumento dos apoios ao consumo de combustíveis fósseis, Portugal conta gastar quase 270 milhões de euros com benefícios fiscais associados ao ISP em 2022. Não se sabe se esta despesa fiscal inclui as medidas de redução do ISP para atenuar o aumento dos preços dos combustíveis.