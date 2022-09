Governo lança estudo para regular mercado de arrendamento

Pedro Nuno Santos, ministro das Infraestruturas e da Habitação © António Pedro Santos / Lusa

Tal como prometido, em maio, pelo ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, o governo vai "avançar com a realização de um estudo ao mercado habitacional, com o objetivo de analisar as práticas internacionais em matéria de regulação e os respetivos resultados, bem como a situação atual do mercado de arrendamento em Portugal e respetivo regime legal", revelou esta quinta-feira o gabinete do ministério, em comunicado. O despacho, assinado por Pedro Nuno Santos a 26 de agosto, foi publicado esta quinta-feira em Diário da República.

A meta do governo, tal como referiu, esta quinta-feira, a secretária de Estado da Habitação, Marina Gonçalves, "é aumentar o parque habitacional público de 2% para 5% nos próximos anos, um objetivo de curto prazo para depois ir reforçando". E dá um exemplo do quão Portugal está atrasado nesta matéria: "a Holanda tem um parque habitacional público entre os 20 e os 30%".

Travar a especulação imobiliária, impedir o esvaziamento das casas dos centros históricos e controlar o alojamento local são outras das preocupações da tutela.

Durante o debate do Orçamento do Estado para este ano, Pedro Nuno Santos rejeitou a possibilidade de intervenção direta do Estado nos preços das rendas, dizendo que poderia ter mesmo o efeito oposto ao pretendido, com a diminuição da oferta, uma vez que os proprietários poderiam tirar as casas do mercado do arrendamento tradicional perante opções muito mais rentáveis.

O certo é que, perante a escalada inflacionista, o governo apresentou um programa de medidas dirigido às famílias que impõe um limite máximo de 2% para a atualização das rendas, caso contrário os preços iriam subir 5,43% à boleia da inflação.

"O estudo, definido pelo despacho, permitirá perceber de que forma é que outros países enfrentam este contexto comum de difícil acesso das famílias a uma habitação digna e a preços compatíveis com os seus rendimentos, que se tem agravado pela conjuntura internacional particularmente complexa, com origem multifatorial, mas, em particular, em dinâmicas especulativas e financeiras partilhadas", explica o ministério na mesma nota enviada às redações.

O trabalho, a ser realizado pelo Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU) "com entidades de reconhecida competência técnica", de acordo com o diploma, complementa "a medida mais imediata e já anunciada de travar o impacto da inflação nas rendas a praticar em 2023, com a devida compensação aos senhorios", em sede de IRS ou IRC, sublinha o ministério das Infraestruturas e da Habitação.

A tutela recorda que está a avaliar "uma solução para os contratos não submetidos ao Novo Regime do Arrendamento Urbano, com o objetivo de salvaguardar equilibradamente inquilinos e senhorios". Estes contratos, anteriores a 1990, têm o valor da renda congelada desde 2012 e o governo decidiu alargar por mais um ano o período transitório para o mercado regular. Significa que, depois de 2023, estas rendas passam a ser atualizadas em função da inflação.

O estudo deverá estar concluído no prazo de 18 meses, a contar da data de celebração do contrato entre o IHRU e outras entidades para a realização deste trabalho, de acordo com o despacho.