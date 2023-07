Governo lança fundo de investimento de 15 milhões de euros para promover o turismo no Interior

O ministro da Economia e do Mar, António Costa Silva © ANDRÉ KOSTERS/LUSA

Dinheiro Vivo/Lusa 12 Julho, 2023 • 17:39 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Governo vai disponibilizar um fundo de investimento de 15 milhões de euros destinado aos empresários turísticos do Interior do país, de forma a estimular a atividade turística nos territórios de baixa densidade, foi divulgado esta quarta-feira.

O anuncio foi feito pelo Ministério da Economia e do Mar, citando declarações do secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, Nuno Fazenda, no âmbito das sessões informativas do "Roteiro + Interior Turismo".

De acordo com a tutela, será aberta uma linha de apoio ao fundo de investimento para o turismo do Interior, que disponibiliza 15 milhões de euros às empresas que sejam proprietárias de imóveis afetos à atividade turística ou que pretendam reconverter para esse efeito.

"O objetivo passa por estimular o efeito catalisador do turismo e o desenvolvimento económico destes territórios, no âmbito das medidas previstas na Agenda do Turismo para o Interior", explica o Governo.

Segundo sublinha o Ministério da Economia e do Mar, este investimento "deve contribuir para a redução das assimetrias regionais e para a redução da sazonalidade na procura dos territórios, para a valorização do património cultural e natural, assim como para o desenvolvimento sustentável das comunidades locais", devendo "apresentar um grau de inovação à oferta já existente na região".

"O valor de cada operação tem como limite máximo dois milhões de euros e as condições, assim como informação mais detalhada, podem ser consultadas em www.turismofundos.pt", indica ainda a tutela.

A iniciativa divulgada esta quarta-feira integra um pacote de medidas que o Governo apresentou em maio, na cidade da Covilhã, designadas como "Agenda do Turismo para o Interior", no valor de 200 milhões de euros.

Segundo explicou na ocasião o secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, as grandes prioridades destas medidas "são valorizar o território, apoiar as empresas, qualificar os recursos humanos, atrair pessoas e também conectar territórios e projetar a imagem do Interior lá fora", com o intuito de contribuir para a coesão territorial.