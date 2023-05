Governo lança linha de 50 milhões de euros para apoiar turismo sustentável

O ministro da Economia e do Mar, António Costa Silva. © LUSA

O governo lançou uma nova linha de financiamento no valor global de 50 milhões de euros para investimentos na área da sustentabilidade, promovidos por empresas do turismo, anunciou esta terça-feira, em comunicado, o Ministério da Economia.

"Trata-se de uma linha de financiamento com garantia mútua e apoio máximo por operação de 500 mil euros", segundo a mesma nota. Esta nova ferramenta deverá estar no terreno a partir de junho.

A medida prevê ainda a "atribuição de um prémio de desempenho, que se traduz na conversão a fundo perdido de uma parte do financiamento, em função do cumprimento de objetivos relacionados, nomeadamente, com a redução de consumos, com a utilização de fontes de energia renovável ou com a gestão mais eficiente dos resíduos", de acordo com a tutela liderada por António Costa Silva.

Com um orçamento de 20 milhões de euros para os territórios de baixa densidade, que faz parte da Agenda do Turismo para o Interior, anunciada no passado dia 9 de maio, esta linha prevê, também, um orçamento de 30 milhões de euros para projetos promovidos fora dos territórios de baixa densidade.

"As empresas localizadas nos territórios de baixa densidade beneficiam de um prémio de desempenho de 20%, sendo que as empresas localizadas fora daqueles territórios beneficiam de um prémio de desempenho de 10%", lê-se no comunicado divulgado esta terça-feira.

Esta linha, a operacionalizar no próximo mês, insere-se no âmbito do Programa Empresas Turismo 360.º, cujo objetivo passa por incentivar as empresas do setor turístico a adotar uma agenda ESG (Environmental, Social, Governance) e analisar os impactes da sua atividade no ambiente e nos sistemas sociais em que operam.

Para o ministro da Economia e do Mar, António Costa Silva, "um tecido empresarial com ferramentas de monitorização do seu desempenho em sustentabilidade e com incentivos concretos para a sua persecução é essencial para uma economia saudável, com um claro desígnio para o futuro: liderar, com as nossas empresas, a transição verde".

"Com esta linha, as empresas têm mais uma ferramenta para a concretização das suas metas de sustentabilidade e responsabilidade social, com um prémio majorado para as que traçam esse caminho", sublinhou o secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, Nuno Fazenda.

"Lançado em novembro de 2021, em parceria com 18 entidades, o Programa Empresas Turismo 360.º incentiva as empresas a reportar o seu desempenho em sustentabilidade através da integração dos fatores ESG - Environmental, Social and Governance na cultura organizacional e na estratégia de negócio, orientando-as no processo através de um sistema de indicadores criado com o objetivo de refletir as suas práticas ambientais, sociais e de governação", segundo o mesmo comunicado.