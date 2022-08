Governo mantém apoio ao gasóleo agrícola em setembro

Dinheiro Vivo/Lusa 31 Agosto, 2022 • 13:13 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Governo anunciou esta quarta-feira que vai manter a redução de seis cêntimos por litro aplicável ao gasóleo verde, usado na agricultura, aquicultura e pescas, até 2 de outubro.

O Ministério da Agricultura e da Alimentação informou, em comunicado, que "foi publicada a portaria que determina a renovação para o mês de setembro, da manutenção da redução temporária da taxa unitária do ISP [imposto sobre produtos petrolíferos] aplicável ao gasóleo colorido e marcado, com aplicações no setor primário, nomeadamente na agricultura, aquicultura e pescas".

Desta forma, prorroga-se a vigência da portaria de 30 de junho, mantendo uma redução de seis cêntimos por litro naquele combustível.

"Esta portaria entra em vigor no dia 01 de setembro de 2022 e produz efeitos até dia 02 de outubro de 2022, sem prejuízo de nova avaliação no decurso do próximo mês em função da evolução dos preços", acrescentou o Ministério liderado por Maria do Céu Antunes.

O Governo anunciou, em 01 de julho, que, no âmbito das medidas para mitigar a subida do preço dos combustíveis, o desconto aplicado ao gasóleo agrícola passava de 3,4 para seis cêntimos por litro.