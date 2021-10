Governo mantém inalterada contribuição audiovisual pelo quinto ano consecutivo

RTP - Rádio e Televisão de Portugal

O Governo decidiu não atualizar o valor da taxa de contribuição audiovisual pelo quinto ano consecutivo, de acordo com a proposta do Orçamento do Estado para 2022 (OE2022).

"Em 2022, não são atualizados os valores mensais previstos nos n.ºs 1 e 2 do artigo 4.º da Lei n.º 30/2003, de 22 de agosto, na sua redação atual, que aprova o modelo de financiamento do serviço público de radiodifusão e de televisão", lê-se.

O Governo rejeita aumentar o valor desta contribuição, apesar de a RTP por mais do que uma vez já ter defendido o aumento da taxa. Atualmente a contribuição ascende a 2,85 euros, valor a que acresce uma taxa de IVA de 6%.

Não obstante, o Governo prevê que, em 2022, a receita desta taxa suba de 189,9 milhões de euros (em 2021) para 191,7 milhões de euros no próximo ano, o que se traduz num aumento de 0,9%.

A contribuição audiovisual foi criada em 2003 com o propósito de financiar o o serviço público de radiodifusão e televisão, ou seja a RTP, através de uma taxa cobrada na fatura da eletricidade.