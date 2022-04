Governo mantém Incentivo Fiscal à Recuperação, fim do PEC e harmonização do calendário do IVA

Fernando Medina, ministro das Finanças, entrega a proposta do Orçamento do Estado para 2022 a Augusto Santos Silva, presidente da Assembleia da República

O Governo mantém o Incentivo Fiscal à Recuperação (IFR), o fim do pagamento especial por conta (PEC) e a harmonização do calendário de entrega e pagamento do IVA ​​​​​​​na proposta do Orçamento do Estado para 2022 (OE2022).

As empresas vão, assim, poder contar com um crédito fiscal criado para as despesas de investimento realizadas durante o segundo semestre de 2022, sendo permitida a dedução à coleta de IRC até 25% das novas despesas de investimento. "O IFR pretende discriminar positivamente o incremento do investimento empresarial, garantindo-se a manutenção dos postos de trabalho nas empresas beneficiárias, bem como a não distribuição de dividendos por um período de três anos, reforçando a capitalização das empresas", pode ler-se na proposta de orçamento entregue ao início da tarde no Parlamento.

A medida vem substituir o Crédito Fiscal Extraordinário de Investimento II, que vigorou entre julho de 2020 e o junho de 2021, e que tem uma despesa fiscal já apurada de 174 milhões de euros relativa ao segundo semestre de 2020, explica o Executivo, dando conta que, em 2021, o investimento "atingiu o valor mais elevado da última década", sendo este um "sinal de dinamismo da economia, num contexto de elevada incerteza", e para o qual o Crédito Fiscal Extraordinário de Investimento II teve um "contributo positivo".

Quanto ao Pagamento Especial por Conta, 2022 marcará a "eliminação definitiva" desta obrigação, de modo a "aliviar os encargos financeiros e operacionais das empresas, em particular das microempresas". Uma medida que já estava prevista e foi garantida, em março, através do Despacho n.º 92/2022-XXII/SEAAF, "não colocando em causa os regimes atuais de dedução à coleta e reembolso dos pagamentos efetuados em anos anteriores". Além disso, o governo suspende, em 2022, o agravamento das tributações autónomas das empresas com prejuízo e que habitualmente tinham lucros.

Por fim, e quanto à harmonização do calendário de entrega e pagamento do IVA, este passa a ser o mesmo para os regimes trimestrais e mensais: entrega da declaração periódica até dia 20 e pagamento até dia 25 do mês respetivo.

Ainda no âmbito do apoio à recuperação das empresas, refere a proposta de OE que, "no atual contexto, ganham reforçada centralidade os apoios às empresas que já haviam sido propostos em outubro, e procuram apoiar a capitalização, o investimento e a inovação". Destaque para a criação do Fundo de Capitalização e Resiliência, no valor de 1300 milhões de euros, "para ajudar as empresas mais afetadas pela pandemia a recuperar a sua atividade", a capitalização do Banco de Fomento em 250 milhões de euros, no quadro do InvestEU, para "apoiar a capitalização e resiliência financeira das empresas, mobilizando investimentos públicos e privados". Uma injeção que é feita ao abrigo do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e à qual a Comissão Europeia deu luz verde esta segunda-feira, dia 11.

Ainda a propósito de apoio aos setores mais afetados pela pandemia, o Governo destaca a dotação de até mil milhões de euros da Linha "Retomar", lançada em setembro de 2021 para "incentivar a reestruturação e/ou o refinanciamento dos créditos em moratórias ou a concessão de liquidez adicional às empresas", embora notícias recentes garantam que a mesma tem tido fraca adesão por parte das empresas.

Tal como em outubro, a proposta de OE prevê ainda incentivos e subsídios às empresas, no âmbito do PRR no valor 900 milhões de euros em 2022, sendo 360 milhões para a área da inovação, 182 milhões para apoio à descarbonização da indústria, 152 milhões para a digitalização e 130 milhões de euros para a área das qualificações.

Por fim, o Governo mantém a intenção de melhorar o regime fiscal stock options para as startups tecnológicas, tendo por objetivo posicionar Portugal como "um dos regimes mais favoráveis" na União Europeia e servindo como um "relevante instrumento fiscal na atração de investimento em tecnologia e inovação".