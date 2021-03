Governo mantém previsão de chegar ao final do verão com 70% da população vacinada

O primeiro-ministro, António Costa. © EPA/ANTÓNIO COTRIM

O governo mantém como meta ter 70% da população portuguesa vacinada até ao final do verão. O primeiro-ministro, durante a conferência de imprensa em que apresentou as medidas de desconfinamento, salientou que "é sabido que a produção mundial de vacinas tem sido inferior ao previsto", o que levou o País a receber menos do que anteriormente previsto. Por isso, foi feito "um reajustamento do plano de vacinação".

"No final deste mês teremos 80% dos maiores de 80 anos vacinados, já temos integralmental vacinados todos os que entre 50 e 65 anos têm comorbidades. Está em curso o programa de vacinação dos que têm entre 65 anos e 79 anos com comorbidades", acrescentou. Notou ainda que as funções essenciais do Estado, o programa para a imunização "está completo ou em curso".

Além disso, António Costa notou que os profissionais com funções educativas está já calendarizado.

Por outro lado, e apesar dos atrasos na entrega de vacinas devido aos atrasos na produção, a meta do governo é chegar ao final do verão com 70% da população vacinada. Mas notou que o plano de vacinação não foi um dos principais critérios a ter em conta para a elaboração do plano de desconfinamento.