Governo nomeia Fernando Araújo como diretor executivo do SNS por três anos

Novo diretor executivo do SNS, Fernando Araújo © Carlos Carneiro / Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 13 Outubro, 2022 • 14:23 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O governo aprovou esta quinta-feira uma resolução que nomeia o médico Fernando Araújo como diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde (SNS) por um período de três anos.

"Foi aprovada uma resolução que designa Fernando Araújo como diretor executivo do SNS por um período de três anos", disse a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, na conferência de imprensa realizada no final da reunião do Conselho de Ministros.

Segundo comunicado do Conselho de Ministros, a direção executiva do Serviço Nacional de Saúde tem como missão "coordenar a resposta assistencial das unidades de saúde do SNS, assegurando o seu funcionamento em rede, a melhoria contínua do acesso a cuidados de saúde, a participação dos utentes e o alinhamento da governação clínica e de saúde".

O diretor executivo "é órgão diretivo, de representação e de mais elevada responsabilidade de gestão do SNS", refere o comunicado.

Fernando Araújo é presidente do Centro Hospitalar Universitário de São João desde abril de 2019.