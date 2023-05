Governo paga aos agricultores 4,95 milhões do Apoio Extraordinário aos Custos com Energia

A ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes © Leonel de Castro / Global Imagens

O Ministério da Agricultura e Alimentação anunciou o pagamento de 4,95 milhões de euros referentes ao Apoio Extraordinário aos Custos com a Energia, no âmbito do Pacto para a Estabilização e Redução de Preços dos Bens Alimentares.

"O Ministério da Agricultura e Alimentação, através do Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, I.P. (IFAP) efetuou o pagamento de 4,95 milhões de euros referentes ao "Apoio Extraordinário aos Custos com a Energia", pagamento previsto no "Pacto para a Estabilização e Redução de Preços dos Bens Alimentares"", refere o ministério de Maria do Céu Antunes em comunicado.

Segundo acrescenta, "durante a próxima semana" deverá também chegar aos agricultores um novo apoio para o gasóleo colorido, num valor "a rondar os 30 milhões de euros".

Ambos os apoios foram estabelecidos no âmbito do Pacto para a Estabilização e Redução de Preços dos Bens Alimentares, assinado em março e que prevê um total de 180 milhões de euros de ajudas aos agricultores, provenientes exclusivamente do Orçamento do Estado.

"A medida excecional foi aprovada por Bruxelas em tempo recorde e isso permitiu-nos pagar, também, em tempo recorde. Desta forma, contribuímos para apoiar os agricultores e para combater a inflação acentuada que tínhamos assistido no início deste ano e que agora está, finalmente, em queda", salienta Maria do Céu Antunes, citada no comunicado.

Segundo a ministra, "os produtores e agricultores devem, com a maior brevidade possível, verificar na área privada do IFAP se a informação presente na identificação do beneficiário está completa".

Estes apoios decorrem da publicação da portaria n.º 120-A/2023, de 11 de maio, que cria e estabelece as regras gerais desta medida excecional, firmada no âmbito do Pacto para a Estabilização e Redução dos Preços dos Bens Alimentares, assinado em 27 de março entre o Governo, a Confederação de Agricultores de Portugal (CAP) e a Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED), e também da portaria nº 28-A/2023, de 03 de maio, que define o apoio para os combustíveis e eletricidade no setor agrícola.