Governo pagou 47 milhões de euros ao setor agroflorestal em novembro

Ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes. © MÁRIO CRUZ/LUSA

Dinheiro Vivo/Lusa 30 Novembro, 2021 • 18:38 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

"No final de novembro de 2021, o Instituto do Financiamento da Agricultura e Pescas (IFAP) procedeu a pagamentos ao setor florestal no montante total de cerca de 47 milhões de euros", avançou, em comunicado, o Governo.

Deste montante, destacam-se 7,8 milhões de euros no âmbito do Fundo Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA), incluindo 5,4 milhões de euros para o Regime de Pagamento Base e 2,4 milhões de euros para o Novo Regime da Vinha.

Por sua vez, no que concerne ao Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER), foram pagos 38,9 milhões de euros, relativos à execução do Programa de Desenvolvimento Rural (PDR) 2020, 18 milhões de euros dos quais para investimento, 14,4 milhões de euros para medidas agroambientais e 6,5 milhões de euros em prémios associados à florestação e terras agrícolas.

Citada no mesmo documento, a ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, defendeu que estes apoios têm uma "importância vital para o setor", garantindo maior previsibilidade aos agricultores e produtores.