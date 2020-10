Governo pede para gastar mais 1,8 mil milhões de euros nas PPP

O ministro das Finanças, João Leão, entrega ao presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues (D), o Orçamento de Estado para 2021, na Assembleia da República, em Lisboa, 12 de outubro de 2020. © JOSÉ SENA GOULÃO/LUSA

A proposta de Orçamento do Estado para 2021 (OE2021) vai pedir autorização ao Parlamento para gastar 1,8 mil milhões de euros em parcerias público-privado (PPP), mostram os documentos oficiais entregues na noite de segunda-feira, 12 de outubro, ao Parlamento.

No OE2020, a estimativa de pagamentos em 2019 estava nos 1,6 mil milhões de euros, o custo descia depois para 1,5 mil milhões em 2020 e estabilizaria nos 1.458 milhões de euros em 2021, segundo o plano dos encargos plurianuais.

Agora, a verba pedida ao Parlamento dispara, mas a previsão do governo é gastar menos do que o pedido: 1.548 milhões de euros, diz a nova proposta de OE. Em todo o caso, este valor é revisto em alta face ao que constava no primeiro orçamento de 2020, apresentado em dezembro passado.

No mapa 6 da proposta orçamental, as Finanças referem que a despesa com "vinculações externas e despesas obrigatórias" na rubrica PPP pode chegar a 1.822.889.599 euros.

A esmagadora maioria dos encargos (1.218 milhões de euros, quase 80% dos referidos 1.548 milhões em encargos líquidos, já com as receitas) diz respeito a custos com negócios de estradas, antigos e mais recentes.

As Finanças explicam que "no que respeita aos valores relativos às parcerias rodoviárias, as previsões orçamentais basearam-se nos contratos em vigor, não considerando expetativas de resultados de processos negociais em curso".

Nas eventuais responsabilidades, "foram identificados litígios relativos (i) à subconcessão do Baixo Tejo e (ii) à subconcessão do Litoral Oeste, quantificados, respetivamente, em 155 milhões de euros e 85 milhões de euros, de acordo com os valores peticionados pelas subconcessionárias".

O ministério de João Leão acrescenta que "o acordo alcançado, já em 2020, com as respetivas subconcessionárias permitiu encerrar os mencionados litígios (relacionados com dispositivos eletrónicos de matrícula), resultando das respetivas decisões arbitrais uma projeção de encargos compensatórios de cerca de 8 milhões de euros e 13 milhões de euros, respetivamente".

"Relativamente aos contratos de subconcessão do Douro Interior, do Litoral Oeste e do Baixo Tejo, as previsões dos respetivos encargos líquidos não contemplam, tal como no exercício orçamental transato, as denominadas compensações contingentes - cujo pagamento não ocorrerá, em linha com a posição manifestada pelo Tribunal de Contas a esse respeito", diz a proposta de OE2021.