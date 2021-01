Em direto: Dentistas abertos, cabeleireiros e ginásios fechados. Veja as exceções

O primeiro-ministro, António Costa, fala aos jornalistas após a XIII Sessão de apresentação sobre a "Situação Epidemiológica da COVID-19 em Portugal" no Infarmed, em Lisboa, 03 dezembro de 2020. ANDRÉ KOSTERS/LUSA © LUSA

O nono estado de emergência foi aprovado hoje no Parlamento, graças aos votos a favor do PS, PSD, CDS-PP, PAN e a deputada independente Cristina Rodrigues.

Governo anuncia este final de tarde as medidas concretas.

O primeiro-ministro reconheceu na terça-feira que as limitações decretadas aos sábados e domingos não foram suficientes para controlar a pandemia de covid-19, sinalizando medidas mais restritivas para os fins de semana.

"Não foram suficientes as medidas de confinamento ao fim de semana que adotámos anteriormente e que nos permitiram controlar a segunda vaga", começou por indicar António Costa no final da reunião com especialistas no Infarmed, em Lisboa. "Temos de ir mais além neste momento", avisou o primeiro-ministro, apontando para medidas mais restritivas aos fins de semana.