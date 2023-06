Governo pondera aumentar deduções com rendas da casa no IRS

O ministro das Finanças Fernando Medina. © LUSA

O governo admite alargar o limite máximo das deduções com rendas de imóveis no IRS, no âmbito da preparação do Orçamento do Estado para 2024, anunciou, esta quarta-feira, o ministro das Finanças, Fernando Medina, durante uma audição no Parlamento.

Neste momento, 15% das despesas com rendas para habitação própria e permanente são dedutíveis em IRS até um máximo de 502 euros.

Questionada pela deputada única do PAN, Inês de Sousa Real, se o executivo vai aumentar o teto das deduções com rendas de habitação própria e permanente, em linha com a atualização máxima de 2% das prestações, que foi definida este ano, Fernando Medina não fechou a porta a reajustes: "Não tenho nenhuma objeção de princípio a estudar essa atualização. Faremos esse exercício aquando da preparação do Orçamento para 2024, que será já de imediato".

Inês de Sousa Real propôs um aumento do limite máximo da dedução das despesas com renda de 502 euros para os 507, 12 euros, em linha com o limite de 2% para a atualização de rendas que foi decidido pelo Parlamento para 2023. "Pode parecer pouco, mas fará toda a diferença para a abrangência do número de famílias no acesso a este apoio", sublinhou.

A deputada do PAN defendeu ainda que às autarquias deveria ser dada a possibilidade de aumentarem de três para cinco anos o período de isenção de IMI (Imposto Municipal sobre Imóveis) para habitação própria e permanente. Uma hipótese que Fernando Medina não afastou. Contudo, alertou, que "essa proposta tem de ser feita pela Associação Nacional de Municípios", porque trata-se de "um imposto municipal", justificou.

Contudo, a OCDE tem alertado que Portugal deveria aumentar o IMI e acabar com as isenções.