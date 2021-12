Governo pondera medidas adicionais para aliviar subida dos preços do gás

Instalações da Polopique, unidade industrial têxtil na freguesia de Vilarinho, Santo Tirso Fiação © Miguel Pereira / Global Imagens

Em entrevista ao Negócios e Antena 1, João Neves adianta que é mais difícil atiuar num mercado sem regulação, como o do gás, mas ainda assim o executivo vai "tentar encontrar medidas mais específicas, mais dirigidas, menos abrangentes" para compensar parcialmente os aumentos de preços, "sobretudo nos grandes consumidores de gás".

Com estas medidas o governo pretende aliviar os custos energéticos de algumas indústrias, como "as atividades têxteis, ou a cerâmica", adiantou no programa Conversa Capital.

O secretário de Estado admite que o aumento de custos da energia já está a ser refletido nos preços dos produtos, mas acredita que até ao final do primeiro trimestre de 2022 haverá um ajustamento em baixa dos preços.