Governo prepara aumentos na ordem dos 8% para 94 mil trabalhadores do setor privado

O primeiro-ministro, António Costa (C), ladeado pela ministra dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes (E) e pela ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva (D) © ANTÓNIO PEDRO SANTOS/LUSA

Dinheiro Vivo 23 Junho, 2023 • 11:19

Foi publicado em Boletim de Trabalho e Emprego, no início do mês, o aviso relativo ao novo projeto de "portaria de condições do trabalho para trabalhadores administrativos", que decide de forma administrativa os salários mínimos que se aplicam a 94 mil trabalhadores do setor privado. As subidas nominais variam entre os 7,8% e os 8,1% e terão efeitos retroativos a abril, segundo noticia o Jornal de Negócios.

Para a grande maioria das profissões em causa, agregadas em onze grupos, o aumento nominal previsto rondará os 7,8%. Contudo, em três desses mesmos grupos, com remunerações próximas mas acima do salário mínimo, o aumento no valor bruto será de 8,1%. Acresce, ainda, uma subida de 10% no subsídio de refeição, para os seis euros por dia trabalhado.

A resolução assinada por oito ministros ainda não está em vigor, mas será aplicável no continente às "relações de trabalho entre empregadores e trabalhadores ao seu serviço", que exerçam funções nas mais de 60 profissões elencadas no documento.

Diretor de serviços, analista de informática, tesoureiro, técnico de recursos humanos, de informática ou de serviços jurídicos, tradutor, assistente de consultório, porteiro ou trabalhador de limpeza estão entre as profissões que podem ser abrangidas pelos aumentos.