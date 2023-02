Governo prepara novas regras para simplificar licenciamento de casas

António Costa, primeiro-ministro. © ANTÓNIO COTRIM/LUSA

Os processos de licenciamento para habitação vão ser simplificados. O Governo anunciou esta quinta-feira que vai avançar com novas regras para agilizar a aprovação dos projetos, respondendo assim aos anseios das construtoras e promotoras imobiliárias.

O primeiro-ministro, António Costa, revelou que os projetos de arquitetura e de especialidades vão deixar de estar sujeitos ao licenciamento municipal.

"É uma medida de responsabilização dos projetistas, que será acompanhada por um quadro sancionatório" no caso de incumprimento com as normas estabelecidas, disse hoje António Costa na apresentação do programa Mais Habitação.

Também as entidades públicas que têm palavra no licenciamento serão penalizadas quando esgotados os prazos da lei para dar resposta aos processos.