Governo prepara revisão das metas orçamentais para os próximos anos

O governo aprovou esta quinta-feira o Programa de Estabilidade para 2023-2027, que será apresentado pelo ministro das Finanças, Fernando Medina, na próxima segunda-feira, dia 17, anunciou a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, durante o briefing do Conselho de Ministros.

"O Conselho de Ministros aprovou ainda a proposta de lei das Grandes Opções do Plano, bem como o Programa Nacional de Reformas, que serão apresentados pelo ministro das Finanças na próxima segunda-feira, dia em que também serão entregues na Assembleia da República", afirmou a governante

O prazo limite legal é 15 de abril, mas como é um sábado, o ato desliza para o primeiro dia útil seguinte (segunda-feira, 17).

Será no Programa de Estabilidade, que é responsabilidade do Ministério das Finanças de Fernando Medina, que constarão as novas previsões macroeconómicas e orçamentais para este ano e os seguintes.

Este PE terá de mostrar e provar à Comissão Europeia (CE) que o governo está totalmente comprometido com o Pacto de Estabilidade, que voltará a ser aplicado em pleno em 2024, e que estabelece tetos máximos para a dívida pública, até 60% do PIB, e para o défice, até 3%.

A CE quer que o governo mostre que consegue reduzir a dívida de forma evidente (já que a dívida portuguesa continua muito elevada, muito para além dos limites admissíveis no Pacto), que consegue acomodar e aguentar no orçamento a subida forte dos juros (que vai ao défice), que as medidas anticrise energética e inflacionista não se arrastam no tempo e que muitas acabam até ao final deste ano.

No PE, que será debatido no parlamento em 26 de abril, o executivo poderá rever o cenário macroeconómico inscrito no Orçamento do Estado para 2023 (OE2023), no qual previa para este ano um crescimento do PIB de 1,3%, uma inflação de 4%, um défice de 0,9%, uma dívida pública de 110,8% e uma taxa de desemprego de 5,6%.

As projeções terão de ser atualizadas face às últimas estimativas tanto do Banco de Portugal como do FMI. O novo panorama económico mundial (World Economic Outlook) do FMI, divulgado esta terça-feira, prevê para este ano um crescimento de apenas 1% do PIB, uma inflação superior, de 5,7% e uma taxa de desemprego de 7%.

Já o supervisor da banca nacional espera, para este ano, que a economia portuguesa cresça 1,8%. Quanto à inflação, aponta para uma taxa média anual em 2023 de 5,5%. A taxa de desemprego deverá situar-se nos 7%, o mesmo valor indicado pelo FMI.

No Programa de Estabilidade 2022-2026, entregue em abril do ano passado, o executivo apontava para 2024 um crescimento do PIB de 2,6%, uma inflação de 1,7%, uma taxa de desemprego de 5,6%, um défice de 0,3% e uma dívida pública de 109,8%.