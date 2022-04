Governo prevê adjudicação da construção do novo Hospital de Lisboa Oriental para julho

A ministra da Saúde, Marta Temido (E), acompanhada pela ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, intervém no debate sobre Orçamento do Estado de 2022, na Assembleia da Rep�blica © MANUEL DE ALMEIDA/LUSA

A ministra da Saúde, Marta Temido, revelou esta quinta-feira que espera a adjudicação da construção do novo Hospital de Lisboa Oriental (HLO) em julho deste ano. Foi em 2017 que o governo lançou o concurso para atribuir a construção do novo Hospital de Lisboa Oriental.

A revelação foi feita pela governante durante o debate da generalidade sobre a proposta de Orçamento de Estado para 2022 (OE2022),indicando que a previsão surge de uma indicação do júri do concurso, que está a ultimar o relatório final sobre a adjudicação.

O HLO é uma promessa antiga. O concurso foi lançado em 2017, com o governo a perspetivar então que o HLO substituirá as "atuais seis unidades hospitalares que integram o Centro Hospitalar de Lisboa Central [CHLC]", atribuindo "um potencial muito significativo de poupanças futuras para o Estado" a este projeto. Segundo noticiou o jornal Eco, em março, a Mota-Engil estaria perto de garantir a adjudicação da obra.

Além de se referir ao HLO, após ser questionada sobre a construção de novos hospitais, Marta Temido fez o ponto de situação de outros casos. Sobre o Hospital do Seixal, a ministra da Saúde referiu que a obra tem sido "impugnado sucessivamente", desde que foi anunciada (em 2018), mas que o governo já conseguiu "uma decisão favorável ao Estado, em março, para conseguir realizar o projeto". O projeto para o Hospital do Seixal representa uma obra de 53 milhões de euros. "Há regras amplamente conhecidas e sobre as quais vale a pena refletir", disse ainda a titular da pasta da Saúde sobre o Hospital do Seixal.

Outro projeto por avançar é o Hospital de Proximidade de Sintra, avaliado em 76 milhões de euros. Quanto a este, Marta Temido referiu que se trata de uma parceria entre o governo e o município, estando a obra a cargo das duas partes, sendo que, da parte do governo, está dependente de verbas do Plano de Recuperação e Resiliência.

Quanto ao novo Hospital do Algarve, cujo concurso foi suspenso em 2011 e, desde então, "vários governos não voltaram a olhar para o processo", a ministra da Saúde garantiu haver "interesse público" na sua construção. Contudo, não avançou com previsões ou planos concretos.

A prometida Maternidade de Coimbra - promessa assumida por António Costa durante a campanha eleitoral de janeiro deste ano - está em curso, segundo a ministra, que indicou prever o início da construção em 2025. A par deste está o Hospital de Setúbal, cuja construção deverá iniciar-se a construção.