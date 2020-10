Governo prevê em 2021 maior subida da receita fiscal desde 2013

João Leão, ministro das Finanças, na apresentação do Orçamento do Estado 2021 © JOSÉ SENA GOULÃO/Lusa

O valor da receita fiscal pura (só impostos diretos e indiretos) deverá subir em 2021 ao maior ritmo desde 2013, cerca de 7%, segundo a proposta de Orçamento do Estado para 2021 (OE2021), ontem entregue no Parlamento.

Com isto, a carga fiscal (só impostos) mantém-se no ano que vem, ano de tentativa de retoma da economia: o peso dos impostos sobe ligeiramente de 23,8% do produto interno bruto (PIB) para 23,9% em 2021.

O novo OE não faz grandes mexidas nos impostos, tem medidas para proteger os rendimentos mais baixos e conta com o efeito da recuperação económica (o PIB sobe 5,4% no próximo ano) para mostrar esta receita superior. Isto em contabilidade nacional, a lógica do compromisso.

Mas em contabilidade pública (o dinheiro que entra efetivamente), o Ministério das Finanças reconhece que "o saldo das Administrações Públicas deverá situar-se em -10.262 milhões de euros em 2021, valor que compara com -13.994 milhões de euros em 2020, uma melhoria de 3.732 milhões de euros, resultado do melhor desempenho da receita fiscal - associada ao crescimento da atividade económica - e de um menor impacto das medidas associadas à pandemia da covid-19".

Ou seja, em 2021, a receita fiscal deve subir cerca de 7%, sendo preciso recuar a 2013 (ao tempo da troika e do enorme aumento de impostos) para encontrar um aumento maior (foi 11,5% nesse ano em que comandava o governo PSD-CDS).

Segundo a nova proposta de OE2021, a despesa pública total até desce de 49,9% em 2020 para 47,8% no ano que vem. Já a receita ajuda a amortecer o défice: esta sobe de forma significativa, de 42,6% este ano até 43,7% do PIB no ano que vem, dizem as novas previsões do governo e das Finanças.