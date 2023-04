Governo prevê investimento público de dez mil milhões de euros no final da legislatura

©

O investimento público vai chegar aos dez mil milhões no último ano da legislatura, de acordo com o Programa de Estabilidade 2023-2027, apresentado esta segunda-feira pelo ministro das Finanças, Fernando Medina, em Lisboa.

Durante a apresentação do documento, o governante realçou a existência de "uma trajetória crescente relativamente ao investimento pública", notando que em 2022 a despesa do Estado com investimento público ascendeu a 5,9 mil milhões de euros, entre o esforço do Orçamento do Estado e a utilização de fundos europeus.

"Ao contrário do que muitas vezes tem sido referido, nós temos tido uma trajetória crescente", disse, contestando quem tem acusado o governo de seguir uma "política de subinvestimento [público]".

"O que estamos a fazer é aumentar o investimento público que decorre dos fundos comunitários, como o PRR, mas também o esforço nacional, com uma tendência crescente significativa que continuará a ter no horizonte de projeção".

Ora, segundo Programa de Estabilidade apresentado, o país vai assistir a um crescimento progressivo do investimento público, que salta de 5,9 mil milhões em 2022 para 8,3 mil milhões de euros em 2023. Em 2024, a estimativa é de 9,3 mil milhões e para 2025 de 9,9 mil milhões, sendo que em 2026 - o último ano da atual legislatura - o investimento chegará aos dez mil milhões de euros.

A principal alavanca do investimento público encontra-se nos fundos europeus, que serão responsáveis por cerca de dois terços já em 2023.