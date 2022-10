Governo prevê investir 490 milhões em habitação a custos acessíveis

© Orlando Almeida/Global Imagens

O governo prevê investir 490 milhões de euros em habitação a custos acessíveis para dar resposta às carências habitacionais nas zonas do país onde as casas para arrendar e comprar são mais caras. A medida está inscrita na proposta de Orçamento do Estado para 2023 (OE2023).

Segundo se pode ler no relatório do OE2023, "serão ainda investidos 490 milhões de euros em habitação a custos acessíveis, permitindo ao Estado reforçar a sua capacidade de resposta às necessidades de habitação nas zonas do país com maior pressão nos custos de arrendamento e aquisição de imóveis".

No relatório, o governo reafirma que a habitação continua a ser uma prioridade, sendo o foco a oferta pública residencial e o aumento do parque público para arrendamento a custos acessíveis.

"Serão dados passos muito relevantes no sentido de continuar a promover o equilíbrio do

mercado de arrendamento e da promoção de reabilitação do edificado", diz o documento.

Nesse sentido, será dada continuidade a programas como o 1º Direito - Programa de Apoio ao Acesso à Habitação, dirigido às famílias mais carenciadas e com condições de habitabilidade precárias. Este projeto "elevará o investimento neste domínio a mais de mil milhões de euros nos próximos anos", diz ainda o relatório.

Habitação digna

O governo propõe-se também levar à Assembleia da República o Programa Nacional de Habitação, tendo em vista garantir a todos acesso a uma habitação digna e adequada aos rendimentos e à dimensão dos diferentes agregados familiares; e assegurar, a médio prazo, que o peso da oferta pública no mercado habitacional responde às necessidades, mas também contribui para a regulação do mercado.

No próximo ano, o executivo quer priorizar "quatro grandes objetivos estratégicos definidos, orientados para a supressão de situações habitacionais indignas; para o aumento da oferta de arrendamento a preços acessíveis; para a requalificação do parque habitacional público existente; e para a criação de uma rede de respostas de alojamento de emergência e de transição".

Para isso, quer desenvolver os programas de Apoio ao Acesso à Habitação (1º Direito), Parque Público de Habitação a Custos Acessíveis, Reabilitação do Parque Habitacional do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana e a Bolsa Nacional de Alojamento Urgente e Temporário.

"A execução destes programas permitirá reforçar a oferta pública de habitação, permanente e temporária, para todos os que dela precisam, nomeadamente para as famílias com menores rendimentos e com rendimentos intermédios, garantindo assim uma efetiva universalidade do direito à habitação", lê-se na proposta do OE2023.

Para o sucesso desta estratégia, o Governo admite continuar a mobilização do património público devoluto, através dos imóveis já identificados, e pela concretização do inventário de património propriedade pública que está em curso.

Em 2023, e já com base nos Censos de 2021, o governo vai avaliar o atual regime do arrendamento urbano.

Na proposta do OE2023, é ainda anunciada a realização de um estudo comparativo de boas práticas internacionais em matéria de regulação do mercado habitacional, que avaliará a sua adaptabilidade para o contexto português. O objetivo é que contribua para uma melhoria do acesso da generalidade das famílias a uma habitação digna.