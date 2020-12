Governo prolonga regime fiscal na Zona Franca da Madeira por mais um ano com novas regras

Centro Internacional de Negócios da Madeira (Arquivo-Fotos cedidas pelo DN Madeira)

O regime fiscal da Zona Franca da Madeira vai ser prolongado por mais um ano, até 31 de dezembro de 2021, mas com novas regras para evitar abusos das empresas que ali se instalem para beneficiar de uma taxa de imposto mais baixa.

O comunicado divulgado depois da reunião do Conselho de Ministros refere que o Governo vai apresentar à Assembleia da República uma proposta de lei que determina "a prorrogação, por um ano, da data limite para a emissão de licenças para operar na Zona Franca da Madeira, e alteração do respetivo regime".

Tal como o Dinheiro Vivo tinha adiantado, o objetivo do Executivo é responder às violações detetadas pela Comissão Europeia às regras definidas para permitir a existência da zona franca como um território de tributação mais baixa, com uma taxa de IRC de 5% e outros benefícios.

A prorrogação por um ano e não por três, como pretendia o Governo regional, segue as orientações da Comissão Europeia sobre os auxílios de Estado para regiões ultraperiféricas, tal como aconteceu em Espanha com as Canárias.

Ao prolongar o regime IV, o Governo pretende responder às desconformidades detetadas na investigação de Bruxelas, sobretudo no que toca à criação de postos de trabalho na região autónoma e às atividades efetivamente realizadas na Madeira.

O executivo comunitário deu oito meses ao Estado português para identificar as empresas que violaram as regras e exigirem a devolução do montante de benefícios fiscais, com juros.

O diploma aprovado pelo Governo inclui ainda outras alterações ao Estatuto dos Benefícios Fiscais como a "prorrogação pelo período de cinco anos dos benefícios fiscais com demonstrada eficácia e eficiência para as políticas públicas" ou "a prorrogação, pelo período de um ano, do benefício fiscal relativo aos rendimentos provenientes da propriedade literária, artística e científica".