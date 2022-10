Governo promete investir 2,1 mil milhões na transição energética em 2023

O ministro das Finanças, Fernando Medina, apresentou esta tarde, no Ministério das Finanças em Lisboa, o Orçamento de Estado 2023 © (Gerardo Santos / Global Imagens)

O governo promete investir 2,1 mil milhões de euros em políticas e medidas de aceleração da transição energética durante o próximo ano, de acordo com a proposta de Orçamento do Estado para 2023 (OE2023) entregue esta segunda-feira.

"O Governo irá investir 2100 milhões de euros na transição energética no próximo ano, bem como criar um incentivo ao autoconsumo e venda de excedente de energia à rede e irá ainda terminar gradualmente com as isenções em sede de ISP", lê-se no relatório da proposta de OE2023.

O executivo salienta que vai "conduzir a política pública no sentido de induzir comportamentos coletivos que, no seu conjunto, permitam ao país cumprir" o objetivo de "atingir a neutralidade carbónica até 2050". Tal objetivo, refere o documento, "exigirá uma redução ambiciosa das emissões e gases com efeito de estufa (de 85% em relação às emissões de 2005) e uma capacidade de sequestro de carbono de 13 milhões de toneladas".

"Alcançar com sucesso este objetivo só será possível através da mobilização coletiva de todos os setores da sociedade, das famílias às empresas, passando também pelo Estado", lê-se.

Assim, o gabinete de Fernando Medina antevê três grandes medidas para acelerar a transição energética.

A primeira incide sobre um novo incentivo ao consumo e venda de excedente de energia à rede. A medida destina-se a "particulares ou pequenos negócios com fontes de energia renovável instalada" e terá um custo orçamental de cinco milhões de euros, sem se prever o número de beneficiários.

No fundo, o governo vai criar "incentivos à produção de energia renovável em regime de autoconsumo ou por unidades de pequena produção, até 1 MW [megawatt] de potência instalada, criando uma exclusão de tributação de IRS até ao limite anual de 1000 euros de rendimentos resultantes da transação da energia excedente à rede".

Outra medida passa pelo "fim gradual das isenções prejudiciais de ISP", que incidirá sobre as "empresas produtoras de energia através de combustíveis fósseis". Acabar com as isenções em sede de ISP terá um custo orçamental de 25 milhões de euros.

Assim, "mantém-se a atualização prevista da eliminação das isenções do ISP e da taxa de carbono aplicáveis aos combustíveis fósseis utilizadas na produção de eletricidade, cogeração e gás de cidade" até 2025. "No caso do gás natural, face ao contexto atual, suspende-se extraordinariamente em 2023 a tributação do ISP do produto energético, retomando a sua trajetória nos anos subsequentes", acrescenta o documento.

A terceira medida passará por ajustamentos em tributações autónomas, que visam 12 500 empresas com frotas de veículos elétricos, híbridos plug-in e a gás natural veicular. Essa aposta terá um custo orçamental de cinco milhões de euros. Como será feita? Através da diminuição da "tributação de viaturas ligeiras de passageiros híbridas plug-in e de viaturas ligeiras de passageiros movidas a gás natural veicular [GNV], passando a ser tributadas às taxas de 2,5 %, 7,5 % e 15 % em função do valor de aquisição do veículo em causa".

Acresce também a tributação autónoma à taxa de 10% sobre "veículos movidos exclusivamente a energia elétrica com um valor de aquisição igual ou superior a 62 500 euros (montante este que corresponde ao valor de aquisição elegível para efeitos da dedução dos custos de aquisição de veículos elétricos em sede de IVA)".